小野田紀美大臣にそっくり!? よしもと新喜劇美女のなりきりコスに反響「凄いクオリティ」
お笑いタレントでよしもと新喜劇座員の金原早苗が31日、自身のインスタグラムを更新し、ハロウィーンコスプレとして、「推し」の政治家のコスプレを披露した。
【写真】今回も似てる！ 金原早苗による小野田紀美大臣コスプレ “高市首相”との2ショットも
金原早苗は1987年3月19日生まれの38歳。吉本新喜劇ではマドンナ役として活躍することが多く、また、両親が自衛官という家庭環境から、劇中で訓練の真似をする持ちネタも。また、舞台を離れてもピン芸人として滝川クリステルのモノマネを得意とし『ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ』（フジテレビ系）に出場したことも。私生活では、2021年7月、一般男性と結婚。第1子が誕生するも、2023年1月に離婚。シングルマザーとして子どもを育てている。
最近では、高市早苗氏が自民党総裁選に勝利して以後から高市氏のものまねを披露し、『せやねん!』（MBS／毎週土曜9時25分）などに出演していた金原。この日は「今年の仮装は推しの小野田紀美さんだよ。小野田さんのように力強い女になりたい！！！」とつづり、高市内閣にて内閣府特命担当大臣、外国人政策担当として初入閣を果たした小野田議員のなりきりコスプレを公開している。小野田氏により近づけるためか、ややあごをしゃくらせており、ハロウィンらしくお菓子の袋を持っているショットのほか、以前に披露した自身の高市首相ものまねをコラージュした奇跡の“2ショット”も公開している。
今回のものまねも評判は上々のようで、コメント欄には「凄いクオリティ」「ドンピシャやねっ！美しいアゴのライン」「めっちゃ似てる」猪木元議員が入ってますよ アゴ族で刺さりそうwww」「何にでも変身できる」「高市さんより似てまんがな」といった声が寄せられている。
引用：「金原早苗」インスタグラム（＠kiiiiin37）
