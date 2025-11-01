辻希美の長女・希空、ハロウィンコスで魅了 ファンから多数の「いいね！」
元モーニング娘。辻希美、俳優・杉浦太陽の長女・希空が1日までにインスタグラムを更新。近影を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】辻希美の長女・希空、水着姿が「スタイル抜群」 美オーラ全開（12枚）
今年1月から放送されたABEMAの恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』にも出演し話題を呼んだ希空。夏には「今年初プール ネイル夏仕様にした」と、ピンク色の水着姿を投稿し注目を集めた。
今回は「HappHalloween」とつづり、黒い羽根を生やしたハロウィンコスプレ姿を披露。カメラに向かって様々な表情を見せた。ファンからは多数の「いいね！」が贈られている。
■希空
2007年11月26日生まれ、東京都出身。LUV所属。母は元モーニング娘。辻希美、父は俳優・杉浦太陽。昨年の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっていた。
引用：「希空」インスタグラム（@noa._.1126_）
【写真】辻希美の長女・希空、水着姿が「スタイル抜群」 美オーラ全開（12枚）
今年1月から放送されたABEMAの恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』にも出演し話題を呼んだ希空。夏には「今年初プール ネイル夏仕様にした」と、ピンク色の水着姿を投稿し注目を集めた。
今回は「HappHalloween」とつづり、黒い羽根を生やしたハロウィンコスプレ姿を披露。カメラに向かって様々な表情を見せた。ファンからは多数の「いいね！」が贈られている。
■希空
2007年11月26日生まれ、東京都出身。LUV所属。母は元モーニング娘。辻希美、父は俳優・杉浦太陽。昨年の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっていた。
引用：「希空」インスタグラム（@noa._.1126_）