◆国内女子プロゴルフツアー 樋口久子・三菱電機レディス 第１日（３１日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、プロ２年目の政田夢乃（なないろ生命）が５バーディー、２ボギーの３アンダー６９で回り、首位と３打差の１７位と好発進した。

今大会は、マイナビネクストヒロインツアーで活躍する同い年の女子ゴルファー・竹本梨奈さんをキャディーに起用。昨年９月に続く２度目の「ゆめりな」コンビでバーディーを量産した。前半の１４番でボギー後は、政田の地元・北海道の銘菓「白い恋人」を竹本からもらい、励まされた。すると１６、１７番を連続で伸ばし、後半の８番は数十センチに寄せてバーディーを奪った。

最終９番パー５で迎えた５メートルのバーディーパット。フックかスライスか―。ライン読みに迷った政田は、この日初めて竹本に相談した。「傾斜ないよ〜」と助言をもらい、まっすぐ打ち切ってバーディーで締めた。小学４年生から全国大会でともにプレーし、プライベートでも仲良し。１か月前にご飯を食べた時にキャディーをお願いし、快諾されて実現した。政田は「話しやすいし、楽しかった。自分らしいプレーができている」と感謝した。

３週前からドライバーのシャフトとヘッドを全て変更。左に曲がるミスが減り「クラブのバランスや流れも良くなって振りやすくなった。ショットが安定してきたので、自分がやりたいように回ってる感じです」と好調の理由を明かした。

夏場は予選落ちも多かったが、直近４試合は予選を通過して安定したプレーができている。メルセデス・ランクは６６位。来季シード圏内の５０位入りを目指している。「自分らしいゴルフをして、１つでも上の順位にいけるように頑張りたい」と言葉に力を込めた。