使うたびに気分が上がる逸品！【ブルガリ】のレザー製ラウンドファスナー財布がAmazonで販売中！
洗練された大人の魅力を演出！【ブルガリ】の高級レザー長財布がAmazonで販売中！
ブルガリの人気シリーズ【OCTO】(オクト)のシンプルなラウンドファスナー長財布。正面にはブランドロゴが型押しされクールな大人のアイテムとなっている。内側には多数のポケットとカード入れが付いて、札入も仕分けできるように仕切り付きとなっている。レシートなどを入れてもたっぷりと収納でき、機能面も充実。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
高級感あふれるグレインレザーを使用し、滑らかな手触りと上質さが際立つ仕上がりとなっている。
ラウンドファスナー開閉式で中身が見やすく、会計時のスマートな動作をサポートする構造である。
12枚のカード入れと5つのポケットを備え、整理整頓がしやすい設計で収納力も十分に確保されている。
厚さわずか2cmのスリムボディながら、札入れや小銭入れなど必要な機能を網羅した実用性の高い仕様である。
