映画好きの著名人がミニシアターで出会った「忘れられない一本」を語る人気コーナー。音楽ユニット・NOMELON NOLEMONのボーカル、みきまりあが語る「思い出の映画」とは？

【画像】みきまりあが語る“忘れられない映画”の名シーン



音楽ユニット「NOMELON NOLEMON」のみきまりあ

何者かになりたかった高校時代

一人で映画館に行くのが好きだ。巨大なスクリーンを目の前にして、圧倒され、気づけば自分の感情と向き合わざるを得なくなる。それは私にとって特別な時間だ。

『夜空はいつでも最高密度の青色だ』を観た当時、高校生だった私は、何者かになりたくて、ずっと何かを探していた。この作品の登場人物は生きづらさや痛々しさを抱えていて、それにはなぜか既視感があり、物語が進むにつれてだんだんと心地良さに変わっていた。「都会を好きになった瞬間、自殺したようなものだよ」という印象的な台詞がある。都会のど真ん中で生まれ暮らしているけれど、なぜか都会に馴染めない感覚がある私にとって、それはまるで自分のことを肯定してくれるかのような台詞だった。いま振り返れば、あの頃の私は何者かになりたいんじゃなくて、ただ自分だけの光を探していたように思う。上映が終わり、映画館を出てふと空を見上げてみると、それは最高密度の青色だった。

みきまりあ 音楽ユニット・NOMELON NOLEMONのボーカルを務めながら、シンガー・ソングライターとしても活動。TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の挿入歌の歌唱を担当し、話題に。10月には大阪・名古屋・東京のクラブクアトロをめぐるツアー『SUPERMOON』を開催する。

『夜空はいつでも最高密度の青色だ』

2017年日本／監督：石井裕也／出演：石橋静河、池松壮亮、松田龍平、田中哲司、市川実日子

最果タヒの詩集をもとに、現代の東京で出会った男女がさまざまな不安や困難を乗り越えてともに生きて行こうとする姿を、石井裕也監督がみずみずしく繊細に描写。第91回キネマ旬報ベスト・テン日本映画第1位に輝いたほか数々の映画賞を受賞。

（みきまりあ／週刊文春CINEMA）