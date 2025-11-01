楽しい美食の旅へ出発！ルノートル「2025年クリスマスケーキ」
パリ最高峰メゾンのひとつ「ルノートル」は、2025年クリスマスケーキの予約を2025年11月1日より開始します。
2025年は、チョコレートを堪能できる7層のブッシュ・ドゥ・ノエルや、人気のレアチーズケーキのクリスマス仕様、銀座三越店限定のスペシャリテバージョンなど計3種のホールケーキが登場。
さらに、予約不要のお一人様用ブッシュ・ドゥ・ノエルや、お二人様用ケーキ、シュトーレンもラインナップされます☆
2025年のホリデーコレクションのテーマは「楽しい美食の旅」。
クリスマスの夜にだけ運行される列車「Train des Merveilles(奇跡の列車)」をモチーフに展開します。
フランス・パリのスタジオ・マリアンヌ・ゲリーによるペーパークラフトをモチーフにしたデザインが、店頭ディスプレイや一部商品のパッケージを彩ります。
ブッシュ・スー・ラ・ネージュ (3〜4名様用)
価格：6,480円 (横12cmx縦8cmx高さ8cm)
予約期間：2025年11月1日(土)〜12月14日(日) ※店頭でのご予約のみ
お渡し期間：2025年12月20日(土)〜12月25日(木)
お渡し場所：各店舗
クリスマスに欠かせないブッシュ・ドゥ・ノエルです。
カカオ70％のクーベルチュールチョコレートとキャラメルのムース、軽い口あたりのミルクチョコレートムース、芳醇な香りのカカオシロップを含ませたしっとりビスキュイ・ショコラ、ザクザク食感の2種のナッツとチョコレートクランチなど全7層を重ねました。
チョコレート好きにはたまらないブッシュ・ドゥ・ノエルです。
シュッス・ドゥ・ノエル・ルノートル (3〜4名様用)
価格：5,940円 (横12cm×縦12cm×高さ7cm)
予約期間：2025年11月1日(土)〜12月14日(日) ※店頭でのご予約のみ
お渡し期間：2025年12月20日(土)〜12月25日(木)
お渡し場所：各店舗
メゾンで60年近く愛され続ているレアチーズケーキをクリスマスケーキとして再構築！
サクサクのクッキー生地と、しっとりとしたアーモンド風味のビスキュイ、ジューシーなベリーのジュレ、コクのあるチーズムースを、軽やかに立てた生クリームがまとめあげます。
フレッシュなイチゴとメレンゲで愛らしく飾り付けられました。
フイユ・ドトンヌ・ノエル (3〜4名様用 銀座三越店限定)
価格：7,020円 (直径12cm×高さ5cm)
予約期間：2025年12月15日(月)午後8時まで ※三越伊勢丹オンラインサイトのみ
お渡し期間：2025年12月24日(水)・25日(木) 各日午前11時〜午後7時
お渡し場所：銀座三越 新館9階 銀座テラス 特設会場
ルノートルのスペシャリテ、フイユ・ドトンヌのクリスマス限定仕様です。
ベリー系の紅茶風味の繊細なチョコレートムースの味わいを、サクサクとしたメレンゲと上品な酸味のフランボワーズのジュレが引き立てます。
職人が一つひとつ作りあげる繊細なチョコレート細工で見た目にも華やかな装いに仕上げました。
ブシェット・スー・ラ・ネージュ (お一人様用)
価格：1,404円
販売期間：2025年12月19日(金)〜12月25日(木)
販売場所：各店舗 ※ご予約不要
チョコレート好きにはたまらない「ブッシュ・スー・ラ・ネージュ」のお一人様用です。
カカオ70％チョコレートとキャラメルのムース、軽やかなミルクチョコレートムース、カカオシロップを含ませたビスキュイ・ショコラ、2種類のナッツを使用したチョコレートクランチなど、７層を重ねました。
ギモーブで雪化粧したクリスマス限定のケーキです！
ブシェット・ニュイ・デ・フェット (お一人様用)
価格：1,242円
販売期間：2025年12月19日(金)〜12月25日(木)
販売場所：各店舗 ※ご予約不要
アーモンド香るクリームチーズムースのお一人様用のブッシュ・ドゥ・ノエル。
アーモンド風味のチョコレートクランチ、しっとりしたアーモンド風味のビスキュイ、フランボワーズのジュレ、濃厚なチーズムース、アーモンドペーストを重ねました。
甘酸っぱいフランボワーズが華やかに広がり、軽やかな余韻を奏でます。
フイユ・ドトンヌ・ルージュ (お二人様用 銀座三越店限定)
価格：2,376円
販売期間：2025年11月12日(水)〜2026年1月15日(木)
販売場所：銀座三越 本館地下2階 洋菓子/ルノートル
スペシャリテ、フイユ・ドトンヌの冬季限定・お二人様用ケーキが初めて登場します。
ベリー系の紅茶風味のチョコレートムースとメレンゲ、フランボワーズのジュレを重ねました。
メレンゲのサクサクとした軽やかな食感とベリーの華やかな香りをお楽しみいただけます。
シュトーレン
価格：3,240円 (縦7cm×横13cm×高さ5cm)
販売期間：2025年11月1日〜終売まで
販売場所：各店舗
昨年も好評だったシュトーレンが、日本限定仕様でバージョンアップして登場。
アーモンドパウダーとバターにすりおろしたレモンゼストを合わせたリッチな生地に、日本独自の柑橘のユズと、オレンジ、グレープフルーツ、ドライレーズンを混ぜ込みました。
しっとりとした食感と豊かな味わいをお楽しみください。
パッケージも「Train des Merveilles(奇跡の列車)」をモチーフにした限定デザインです。
予約必須のホールケーキから、気軽に楽しめるお一人様用まで、パリ最高峰メゾンの味わいが揃います。
奇跡の列車が運ぶ、ルノートルの「楽しい美食の旅」で、特別なクリスマスを過ごせそうですね☆
パリ最高峰メゾン「ルノートル」の2025年クリスマスケーキの紹介でした。
