パリ最高峰メゾンのひとつ「ルノートル」は、2025年クリスマスケーキの予約を2025年11月1日より開始します。

2025年は、チョコレートを堪能できる7層のブッシュ・ドゥ・ノエルや、人気のレアチーズケーキのクリスマス仕様、銀座三越店限定のスペシャリテバージョンなど計3種のホールケーキが登場。

さらに、予約不要のお一人様用ブッシュ・ドゥ・ノエルや、お二人様用ケーキ、シュトーレンもラインナップされます☆

楽しい美食の旅へ出発！ルノートル「2025年クリスマスケーキ」

2025年のホリデーコレクションのテーマは「楽しい美食の旅」。

クリスマスの夜にだけ運行される列車「Train des Merveilles(奇跡の列車)」をモチーフに展開します。

フランス・パリのスタジオ・マリアンヌ・ゲリーによるペーパークラフトをモチーフにしたデザインが、店頭ディスプレイや一部商品のパッケージを彩ります。

ブッシュ・スー・ラ・ネージュ (3〜4名様用)

価格：6,480円 (横12cmx縦8cmx高さ8cm)

予約期間：2025年11月1日(土)〜12月14日(日) ※店頭でのご予約のみ

お渡し期間：2025年12月20日(土)〜12月25日(木)

お渡し場所：各店舗

クリスマスに欠かせないブッシュ・ドゥ・ノエルです。

カカオ70％のクーベルチュールチョコレートとキャラメルのムース、軽い口あたりのミルクチョコレートムース、芳醇な香りのカカオシロップを含ませたしっとりビスキュイ・ショコラ、ザクザク食感の2種のナッツとチョコレートクランチなど全7層を重ねました。

チョコレート好きにはたまらないブッシュ・ドゥ・ノエルです。

シュッス・ドゥ・ノエル・ルノートル (3〜4名様用)

価格：5,940円 (横12cm×縦12cm×高さ7cm)

予約期間：2025年11月1日(土)〜12月14日(日) ※店頭でのご予約のみ

お渡し期間：2025年12月20日(土)〜12月25日(木)

お渡し場所：各店舗

メゾンで60年近く愛され続ているレアチーズケーキをクリスマスケーキとして再構築！

サクサクのクッキー生地と、しっとりとしたアーモンド風味のビスキュイ、ジューシーなベリーのジュレ、コクのあるチーズムースを、軽やかに立てた生クリームがまとめあげます。

フレッシュなイチゴとメレンゲで愛らしく飾り付けられました。

フイユ・ドトンヌ・ノエル (3〜4名様用 銀座三越店限定)

価格：7,020円 (直径12cm×高さ5cm)

予約期間：2025年12月15日(月)午後8時まで ※三越伊勢丹オンラインサイトのみ

お渡し期間：2025年12月24日(水)・25日(木) 各日午前11時〜午後7時

お渡し場所：銀座三越 新館9階 銀座テラス 特設会場

ルノートルのスペシャリテ、フイユ・ドトンヌのクリスマス限定仕様です。

ベリー系の紅茶風味の繊細なチョコレートムースの味わいを、サクサクとしたメレンゲと上品な酸味のフランボワーズのジュレが引き立てます。

職人が一つひとつ作りあげる繊細なチョコレート細工で見た目にも華やかな装いに仕上げました。

ブシェット・スー・ラ・ネージュ (お一人様用)

価格：1,404円

販売期間：2025年12月19日(金)〜12月25日(木)

販売場所：各店舗 ※ご予約不要

チョコレート好きにはたまらない「ブッシュ・スー・ラ・ネージュ」のお一人様用です。

カカオ70％チョコレートとキャラメルのムース、軽やかなミルクチョコレートムース、カカオシロップを含ませたビスキュイ・ショコラ、2種類のナッツを使用したチョコレートクランチなど、７層を重ねました。

ギモーブで雪化粧したクリスマス限定のケーキです！

ブシェット・ニュイ・デ・フェット (お一人様用)

価格：1,242円

販売期間：2025年12月19日(金)〜12月25日(木)

販売場所：各店舗 ※ご予約不要

アーモンド香るクリームチーズムースのお一人様用のブッシュ・ドゥ・ノエル。

アーモンド風味のチョコレートクランチ、しっとりしたアーモンド風味のビスキュイ、フランボワーズのジュレ、濃厚なチーズムース、アーモンドペーストを重ねました。

甘酸っぱいフランボワーズが華やかに広がり、軽やかな余韻を奏でます。

フイユ・ドトンヌ・ルージュ (お二人様用 銀座三越店限定)

価格：2,376円

販売期間：2025年11月12日(水)〜2026年1月15日(木)

販売場所：銀座三越 本館地下2階 洋菓子/ルノートル

スペシャリテ、フイユ・ドトンヌの冬季限定・お二人様用ケーキが初めて登場します。

ベリー系の紅茶風味のチョコレートムースとメレンゲ、フランボワーズのジュレを重ねました。

メレンゲのサクサクとした軽やかな食感とベリーの華やかな香りをお楽しみいただけます。

シュトーレン

価格：3,240円 (縦7cm×横13cm×高さ5cm)

販売期間：2025年11月1日〜終売まで

販売場所：各店舗

昨年も好評だったシュトーレンが、日本限定仕様でバージョンアップして登場。

アーモンドパウダーとバターにすりおろしたレモンゼストを合わせたリッチな生地に、日本独自の柑橘のユズと、オレンジ、グレープフルーツ、ドライレーズンを混ぜ込みました。

しっとりとした食感と豊かな味わいをお楽しみください。

パッケージも「Train des Merveilles(奇跡の列車)」をモチーフにした限定デザインです。

予約必須のホールケーキから、気軽に楽しめるお一人様用まで、パリ最高峰メゾンの味わいが揃います。

奇跡の列車が運ぶ、ルノートルの「楽しい美食の旅」で、特別なクリスマスを過ごせそうですね☆

パリ最高峰メゾン「ルノートル」の2025年クリスマスケーキの紹介でした。

