¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ÷Ã«¾ÂÀ(33)¤¬31ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Êý¸þ²»ÃÔ¤Ç¡¢¤½¤½¤Ã¤«¤·¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Êý¸þ²»ÃÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤éTBS½Ð¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤â¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¡£¤ª¼êÀö¤¤¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é½Ð¤Æ¤â°ì¿Í¤Ç¤Ïµ¢¤ì¤Ê¤¤¤È¸ì¤ê¡¢¤Þ¤¿ºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤ÎµÆÃÏÑÛ»Ò¤â¡Ö³Î¼Â¤Ë±¦¤Èº¸¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¡×¤¿¤á¡¢2¿Í¤Ç½Ð¤«¤±¤Æ¤â¡Ö¤À¤«¤é°ìÀ¸¡¢¤¿¤É¤êÃå¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö´ðËÜ¡¢¼«Ê¬¤ÏÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¸À¤¤¡¢¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÍè½µ¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ä¡¢²ÈÂ²¤ÇÎ¹´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¤é¡ÖÍè·î¤Î¤³¤ÎÆü¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡ÖÉ¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤´¸ü°Õ¤ÇÆþ¤ì¤ÆÄº¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¸å¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢±Ç²è¤Î´Ö¤ÏÅÅ¸»¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿·ÈÂÓ¤òÉÕ¤±¤ë¤È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤é¡Öµ´ÅÅ¤¬¡×¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç¤Ï¡ÖÈ¿ÂÐ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿·´´Àþ¤Ç¡¢ºÇ½ªÅÅ¼Ö¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤À¤éÈ¿ÂÐÊýÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°¤Ë°ìÇñ¤·¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤â¡ÖÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£²óÍè¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Û¤ó¤Þ¤ËÈ´¤±¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£