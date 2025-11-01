学歴を偽ったと指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長（５５）に対し、２度目の不信任決議案が３１日、市議会で可決された。

伊東市は伊豆半島の中核都市で人口約６万４０００人。温泉観光都市として、就業者の多くが観光業と関わりを持つとされる。北部が伊東駅を中心とした旧市街地、南部には伊豆高原の別荘地が広がる。「田久保市政誕生」の背景には南北の対立があった。

伊豆高原メガソーラー計画反対運動で一定の知名度があった田久保氏は、南部での公共施設整備の手薄さに不満を持つ伊豆高原の移住者らの支持を受け、３期目を目指した現職の小野達也・元市長（６２）を約１７００票差で破って初当選した。

しかし、当選から間もなく、学歴詐称疑惑が浮上。７月２日の記者会見で「東洋大学卒でなく除籍」と明らかにしたが、「詐称の有無」については説明を避け続け、進退を巡る発言は二転三転した。「７月中の辞職を希望」（７月１８日）とした上で、「３１日に進退を示す」（同２８日）と述べていたが、その３日後に辞職を撤回した。

その理由を「公約を実現するため」と説明。「メガソーラー計画や新図書館計画は水面下で激しく動いている」という自身のＳＮＳでの発言に対して市幹部から「事実でない」と反発を受け、市のホームページでの訂正に追い込まれた。９月１日に１度目の不信任決議案が可決され、市議会を解散した時には「議会初日に不信任可決されたため、解散で信を問う」と述べて、「大義なき解散だ」との批判を浴びた。

田久保市長が辞意撤回や百条委への出頭拒否などをするたびに、市への苦情電話やメールは増加し、その数は６月以降、１万２０００件を超えた。

田久保氏による解散に伴う市議選の予算は６３００万円が専決処分され、３１日の臨時市議会で承認された。市長選でも３０００万円以上の費用が見込まれており、田久保氏個人の問題からはじまった「民主主義の費用」は１億円近くになる。

田久保氏の失職に伴う市長選の日程は１２月７日告示、同１４日投開票の可能性が高い。小野氏らが出馬への準備を進めており、選挙戦になる見込みだ。田久保氏は立候補について明言を避けているが、それは“第２幕”の始まりを意味する。（松本宏敬）