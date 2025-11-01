〈《大谷翔平、WSへ》深夜12時のウエイトルーム、疲労困憊でも「今やらないと間に合わない」日本ハム時代の驚異的な自己管理の真実〉から続く

MLBワールドシリーズで、大谷翔平が所属するドジャースは、ブルージェイズと「世界一」の座をかけて熱戦を繰り広げている。

【画像】2016年の大谷翔平の姿

その大谷が、日本ハムで「日本一」に輝くまでの軌跡を描いた話題作が、ノンフィクション作家・鈴木忠平氏の「No time for doubt ―大谷翔平と2016年のファイターズ―」だ。

2016年7月3日。大谷は、ソフトバンクとの試合で「1番・投手」で先発。初球でホームランを打ち、「二刀流」の開眼を印象付けたーー。この歴史的瞬間を、大谷の担当記者はどう見ていたのか。連載第2回から一部抜粋します。（この連載の第1回全文を、ワールドシリーズ終了まで特別無料公開中です）

◆◆◆

大谷を注視し続けた記者

球審が右手を上げてプレーボールを発すると、ソフトバンクホークスの先発ピッチャー中田賢一が投球モーションを起こした。それに合わせて左打席の大谷が黒褐色のバットを立てる。本間翼は、その光景をドーム1階のプレスルームで見ていた。北海道日刊スポーツ新聞社のファイターズ担当記者として、1球も見逃してはならないと、モニター画面を注視していた。

次の瞬間、乾いた音がして打球が上がった。まさかと思う間もなく、白球はドームのテラス席を飛び越え、外野フェンスも越えて右中間スタンドに消えた。本間はスコアブックとボールペンを手にしたまま動けなかった。スタジアムのどよめきが、プレスルームにまで聞こえていた。



「1番、ピッチャー」の策にも動じることなく結果を残した Ⓒ文藝春秋

この時点で本間は、全国各地にいるどの記者よりも多くの原稿を書くことが決まった。どこで何が起ころうと、この衝撃を上回るニュースがあるとは思えなかった。こんなとき、担当記者の胸中は揺れるものだ。割れると言った方がいいかもしれない。一面から三面まで思う存分に原稿を書いて、紙面の主役を張ることができる優越感の一方で、できればその重圧から逃れたいという気持ちが生まれる。その心境は、程度の違いこそあれ、9回裏ツーアウト満塁の逆転サヨナラがかかった場面で打席に向かうバッターや、満員に膨れ上がったホールのステージへ上がる前のミュージシャンのそれと似ているかもしれない。つまり、その瞬間のために仕事をしているはずなのに、いざ目の前にすると逃げ出したくなるのだ。

例えば、福岡ドームのプレスルームを埋めているホークス担当の記者たちは毎年のようにチームの優勝を見届け、紙面の主役を張っていた。だからだろうか、彼らはたとえホークスが勝っても、拳を握るより先に苦笑いを浮かべる。常勝球団やスター選手を取材する誇りを胸に秘めながらも、重たく膨大な仕事への憂鬱が先に脳裏に浮かぶからだ。だが、この瞬間の本間の頭には仕事のことも締め切りのこともなかった。思ったのはただ一つだった。勝ってくれ。ファイターズの勝敗に人生を左右されることのない、第三者であるはずの新聞記者は自らの仕事より先にそれを願った。

大谷に「胸の熱さ」を覚えた瞬間

本間は大谷を入団時から取材してきたが、個人的な繋がりを持っているわけではなかった。担当記者はときに選手と酒を飲み、ときにプライベートに触れながら付き合いを深めていく。そうすることで他の者が耳にできない情報に触れ、他紙にはない原稿の材料を得る。選手側にしても、チーム内では口にできない心情を記者を相手に吐露することができる。そして記者はそうした繋がりを結んだ選手の成功を望むようになっていく。

だが、大谷はどのメディアに対しても、どの記者に対しても、個人的な繋がりを求めなかった。チーム内の人間にすら求めていないように見えた。メディアが殺到し、取材規制が敷かれてからは単独で話し掛けることも難しくなった。酒席はもちろん、プライベートで時間をともにしたこともなかった。だから大谷にどれだけ密着しても、従来の意味における記者としての見返りはほとんどなく、個人的な感情が生まれることもないはずだった。にもかかわらず、大谷を見ていると、この挑戦が報われてほしいと思わずにはいられなかった。

その感情が芽生えた瞬間のことを本間は明確に覚えていた。大谷が新人だった2013年シーズンの終わりのことだ。当時、ファイターズは最下位に沈んでいた。優勝はもちろん、プレーオフ進出も絶望的な状況だった。淋しき秋の“消化試合”は0対5と大量リードされたまま最終回の攻撃もワンアウトとなっていた。そこで大谷が打席に立った。打球は内野ゴロで、誰が見てもアウトだと判断するような凡打であった。だが、大谷は猛然と一塁めがけて全力疾走をすると、ベースの数メートル手前からダイブしたのだ。

本間は記者席からそれを見ていた。優勝も何もかかっていない敗色濃厚のゲームの中、彼のヘッドスライディングは明らかに異様で、浮いていた。同時に嘲笑するのを躊躇（ためら）わせるような圧倒的な熱量と切実さがあった。高校球児ならいざ知らず、少なくとも本間はこの状況で一塁ベースに頭から飛び込むプロ野球選手を初めて見た。そして、胸の奥が熱くなっていることに気付いた。

本間はゲームのない日も、オフシーズンも、大谷がトレーニングをしていれば、そこへ足を運んだ。たとえ接触できないと分かっていても、許される限りはそれを見届けた。入団2年目のキャンプで、本間は大谷からビデオカメラを回してほしいと頼まれたことがあった。ひとりだけ異なるメニューでトレーニングをしていた彼は、誰もいなくなった室内打撃練習場でフォームを撮影してくれる人間を探していたようだった。本間は要請に応え、ひとり打ち込む大谷を撮影した。もし記者と大谷の間に生まれたものがあるとすれば、内なる祈りであり、それを媒介したのは、ともに飲む酒や交わす言葉ではなく、時間もエネルギーも、あらゆるものを野球に注ぐ彼の姿であった。

大谷はファイターズという球団と栗山英樹という監督の下で、誰も歩んだことのない逆風の坂道を上ってきた。1年目は投手として3勝し、打者として3本のホームランを放った。2年目は日本プロ野球で初となる2桁勝利、2桁本塁打（11勝、10本塁打）を記録し、3年目は投手3冠を達成した。そして4年目のこのシーズン、史上類を見ないプレーヤーになろうとしていた。

本間は福岡ドームのプレスルームを見渡した。室内は静まり返っていた。相手球団がリードすると、「今日くらいは一面を書かなくて済むかもしれない」と冷やかしの一つでも言うホークス担当の記者たちが言葉を失っていた。おそらくは日本各地でこの部屋と同じ静寂があるのだろうと本間は想像した。その沈黙は何よりも雄弁な二刀流への肯定であった。

どうだ、見たか。モニター画面に映る大谷と絶句する他の記者たちを見つめながら、本間の胸には、まるで自分のことのような誇らしさが芽生えていた。（文中敬称略）

※本記事の全文（約10000字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています（鈴木忠平「No time for doubt 第2回」）。

全文では、大谷と同期入団の鍵谷陽平の想い、日本ハム監督・栗山英樹が大谷を「1番、ピッチャー」​に起用した背景、当時のソフトバンクホークス監督・工藤公康の大谷への評価などが描かれています。「文藝春秋PLUS」では、本連載を初回からお読みいただけます。

（鈴木 忠平／文藝春秋 2025年4月号）