過去には敗戦チームからMVPも？米老舗放送局のワールドシリーズMVP予想でオッズ2番人気は大谷、3位は由伸

大谷は敵地での第6戦で存在感を示せるだろうか(C)Getty Images

米『CBS Sports』は現地時間10月30日、決着が迫っているワールドシリーズのMVP予想を特集した。ここまでブルージェイズが3勝2敗と、1993年以来32年ぶりのワールドチャンピオンに王手をかけている。

同31日の第6戦にブルージェイズが勝利すれば決着という状況下でのオッズを紹介。1位はここまで打率.364、2本塁打、3打点、OPS1.136のブルージェイズ主砲ブラディミール・ゲレーロJr.で約1.51倍だった。優勝チームの主砲という順当な「本命」だったが、2位は崖っ縁で後がないドジャースの大谷翔平で3.5倍。3位は山本由伸で14倍だった。

同サイトによると、過去120回のワールドシリーズで、敗退したチームからMVPが選出されたことが一度だけあるという。それが1960年、3勝4敗でパイレーツに敗れたヤンキースのボビー・リチャードソン。主に8番や7番に座っていたこの二塁手は、シリーズ通じて30打数11安打の打率.367、1本塁打、12打点と大暴れ。第3戦では満塁本塁打含む6打点の活躍で、これは2009年のヤンキース松井秀喜らと並ぶワールドシリーズ1試合最多打点として今もメジャー記録になっている。

「オオタニはおそらく2人目ということにはならないだろうが」と前置きした上で、「もし2人目になるとしたら、第3戦で4本の長打（2本塁打）を記録し、9回出塁したという素晴らしいパフォーマンスが生きてくる」と指摘した。大谷は延長18回までもつれた第3戦で、ワールドシリーズ記録となる9出塁をマーク。他にも4敬遠、5四球など、数多くのレコードを叩き出していた。