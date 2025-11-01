ペプシコーラ、ケンタッキーフライドチキン、ピザハットを次々と再建し、「フォーチュン」や「ハーバード・ビジネス・レビュー」が選ぶ世界トップリーダーである伝説のCEOデヴィッド・ノヴァクが、成功者100人から得た知見を『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』にまとめている。本記事では、その一部を抜粋・編集し、「成功し続ける人になる秘訣」を紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

利益が気になる職場

最近、「利益を出せ」「もっと売上を！」といった言葉ばかりが飛び交う職場が増えています。

もちろん、企業が利益を追うのは当然のことです。

けれど、いつの間にか“人”が置き去りになっていないでしょうか。

忙しさのあまり、部下の顔を見ないまま進む会議。

成果ばかりを数字で競い合うチーム。

気づけば、「人が疲れていくほど成果が出る」というおかしな構図ができあがっていませんか？

いちばん大事なものは「人」

数々の企業を立て直してきた伝説のCEOデヴィッド・ノヴァクは、そんな状況を見抜くように、こう語っています。

優先順位を間違えているリーダーや組織は多い。金儲けと競合他社との競争に力を入れすぎ、人が後部座席へ追いやられている。

まずチームの能力をサポートする。次に、より多くの顧客を満足させる方法を全員で学ぶ。最後に、お金を稼ぐ。

これは、私が長年信じる成功への方程式で、ヤム・ブランズでも自分の言葉で毎日繰り返していた。

「人を大切にすれば、数字はあとからついてくる」――

これは一見きれいごとに聞こえるかもしれません。

しかし数多くの成功者たちが、それを実際の成果として証明してきました。

持続的な成功に必要なこと

チームの力を最大化するためには、メンバーが安心して意見を言える環境をつくること。

その信頼関係があってこそ、顧客を本気で喜ばせるアイデアが生まれる。

そして、その結果として利益が積み上がる。

リーダーが「人を優先する」とは、やさしさだけではありません。

最も効率的で、持続的な成功の“順番”を理解しているということなのです。

