¡ÖÅÁÀâµé¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤¬ºÆ¤Ó¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òµß¤¦¤«¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸«¤¿»³ËÜÍ³¿¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤È¿¿²Á
ÅÚÃÅ¾ì¤Ç·Þ¤¨¤ëÂè6Àï¡¢»³ËÜ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë(C)Getty Images
¡¡º£µ¨¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ï4ÅÙÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¤ê¡¢3¤Ä¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ö¤ËÁê±þ¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á2ÅÙ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤ÏÏ¢Â³´°Åê¾¡Íø¤âµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¤Ë¤â¹ï¤Þ¤ì¤ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±äÄ¹18²ó¤Î»àÆ®¤òÀ©¤·¤¿¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Ç¤Ï¡Ö19²ó°Ê¹ß¡×¤ËÈ÷¤¨¡¢»Ö´ê¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Î2ÆüÁ°¤Ë´°Åê¤·¤¿±¦ÏÓ¤¬¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»³ËÜ¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òºÆ¤Óµß¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤³¤³¤Þ¤Ç4¡¢5ÀïÌÜ¤òÏ¢ÇÔ¤·¡¢2¾¡3ÇÔ¤Î³³¤Ã¤×¤Á¤Ç·Þ¤¨¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÇØÈÖ¹æ18¤¬ÅÐ¤ë¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£¥·¥ê¡¼¥º¡¢Ï¢ÇÆ¤Ø¤ÎÌ¿±¿¤¬·ü¤«¤ë»î¹ç¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë»³ËÜ¡£²¿ÅÙ¤âÉé¤±¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤òÇ¤¤µ¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë27ºÐ¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFANSIDED¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥óµ¼Ô¤Ï10·î30Æü¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÌîµå³¦¶þ»Ø¤ÎÅê¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¾²Á¡£ËÉ¸æÎ¨2.50Ì¤Ëþ¤äWHIP0.99¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô»ú¤ò¾Î¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¤Ë¤â°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸«²ò¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤Î¥®¥¢¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4ÅÐÈÄ¤Çµö¤·¤¿¼ºÅÀ¤Ï¤ï¤º¤«5¡£¤¦¤Á3ÅÀ¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î1»î¹ç¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î3»î¹ç¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ8²ó°Ê¾å¤òÅê¤²¡¢¼ºÅÀ1Ì¤Ëþ¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÆâÍÆ¤À¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Âè2Àï¤Ç¤Î105µå´°Åê¾¡Íø¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¡ØSports Illustrated¡Ù¤Î¥È¥à¡¦¥Ù¥ë¥É¥¥¥Ã¥Á¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ò¡É¥Þ¥°¥Ê¥à¡¦¥ª¡¼¥Ñ¥¹¡ÊºÇ¹â·æºî¡Ë¡É¤È¾Î¤·¡¢»Ë¾å¶þ»Ø¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÅÐÈÄ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤¿¤Û¤É¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¥À¥ó»á¤Ï¡¢Âè3Àï½ªÈ×¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö2ÆüÁ°¤Ë´°Åê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¨¤ëÅê¼ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÈà¤Ï¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤òÇ³¤ä¤·¡¢¼«¤é¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÅÁÀâµé¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Î½ê¶È¤À¤Ã¤¿¡×¤È»¿¼¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º»ëÅÀ¤Ç¤Îµ½Ò¤â¤¢¤ê¡¢º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î»³ËÜ¤òÀä»¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¡¢Èà¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£Èá´ê¤ÎÀ¤³¦°ìÃ£À®¤Ë¸þ¤±¡¢¥¸¥ç¡¼¥À¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë°ìÈÖ¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢µå¿ô¤òÅê¤²¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¡£¥Ô¥Ã¥Á¥«¥¦¥ó¥È¤òÁý¤ä¤»¤Ð¡¢¤¤¤º¤ìÈà¤Ï¹ßÈÄ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÈÂÐÖµ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤³2»î¹ç¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¹¶·â¤Ï´°àú¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ä¥Þ¥â¥È¹¶Î¬¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¿µ½Å¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¾¡Íø¤Ø¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡¢À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ò·ü¤±¤¿ºÇ¹âÊö¤ÎÀï¤¤¡£¤É¤Á¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢»³ËÜ¤ÎÂ¸ºß¤¬¾¡Éé¤Î¥«¥®¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]