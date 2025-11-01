朝、すっきりと目覚めるコツはないのか。独自の「タイムコーディネート」を提唱し、4000人に時間術を指導してきた吉武麻子さんは「目覚ましのスヌーズ機能は、脳と体に強いストレスを与えるのでお勧めしない。大切なのは『起きる努力』より『寝る努力』だ」という――。

■早起きできるかは、夜の行動がカギになる

「朝時間が素晴らしいことはわかっている。だから早起きにも何度も挑戦している。でも起きられない！」というあなた。大丈夫です。私も、早起きが大の苦手でした。

高校受験の志望校提出の際に担任から「お前は朝が弱すぎるから、家から近い高校のほうがいい」と言われたくらいです。そんな私でも、今は早起きができています。早起きにもコツがあるのです。

早起きの最大のコツは、寝る時間です。朝を変えるカギは、実は夜なのです。起きる努力をするのではなく、寝る時間を決めて、寝る努力をします。

自分にとってちょうどいい睡眠時間がわかるといいのですが、ほとんどの人は7〜8時間を目安にするといいでしょう。たとえば、朝6時に起きたい場合は、夜22時〜23時に寝ると決めます。

■6時間睡眠を2週間＝一晩徹夜と同じこと

布団に入ってすぐ寝られない場合や、家事をしていたら予定より遅くなってしまう場合もあるので、22時には就寝の準備を始め、23時までには眠りに入っているスケジュールにしておくのがおすすめです。そうすると、睡眠時間を削ることなく、しっかり確保することができます。

ちなみに、「睡眠は6時間取れば十分」という人もいます。ところが、2週間毎日6時間睡眠を続けた人の脳は、一晩徹夜した人と同じくらいパフォーマンスが落ちることがわかっています。

しかも、自分では「大丈夫」と思っているのが一番の落とし穴です。知らぬ間に睡眠負債が溜まっている状態なので、反応速度や注意力が落ち、脳は回復しきれていないのに、自覚がないから対策もしないような状況です。

そうすると、日々のパフォーマンスにも影響を及ぼすので、睡眠時間は7時間以上確保し、起きる時間と寝る時間を決めてください。

■眠るための「夜のルール」を作っておく

朝起きられるかどうかは、就寝時間を決めて、守れるかどうかが最大のカギとなります。何時に寝るかが決まったら、そこから逆算で夜の行動を組み立てていきましょう。

眠りにつきやすくするためにも、自分で夜のルールづくりをするのがおすすめです。例としては次のようなものが挙げられます。

・寝る1時間前からスマホ／パソコンはオフ

・照明は暖色系、間接照明にして環境を暗めにする

・カフェインの摂取は寝る時間の6時間前から控える

・お風呂は寝る1〜2時間前に入る

・考えごとが多いときは、ノートに書き出して頭の中を整理する

・朝起きてからやることを決めておく

どれかひとつからでもOKです。眠るための環境づくりも、立派な朝時間の準備なのです。

早起きは、気合でどうにかなるものではありません。夜の自分が、朝の自分を助けると思って、優しくルールをつくってみてください。そして、明日の自分にほんの少し期待しながら、夜の時間を締めくくりましょう。

■家族がいても朝の時間は確保できる

「朝の時間が大事なのはわかっているけれど、実際は思うように使えない」そんな声も、実はよく聞きます。もし家族と暮らしている場合は、自分だけのペースで動けないことも当然あります。たとえば、

・同じベッドで寝ている家族から「物音で起きてしまうから早起きしないで」と言われる

・子どもが早く起きてしまい、ひとり時間にならない

・パートナーと生活リズムが重なり、静かな時間が取れない

こうした状況では、まず、思い通りにできない前提で考えることが大切です。その上で、「どうすれば少しでも快適に朝時間をつくれるか？」と、できることを探してみましょう。

＊試してみたい工夫例

・起床時間を少しずつ前倒しする→5分ずつ早めるなど、段階的に調整すると家族にも負担がかかりにくい。

・音の出ない目覚ましを使う→スマートウォッチの振動や、光で起こす目覚ましなどに切り替える。

・ベッドでの動作を静かにする→起き上がる前に布団の端に移動するなど、振動を抑える動作を工夫。

・相手のリズムも巻き込む→香りや音楽など心地よい朝時間の演出を共有してみる。

・話し合いでルールを決める

最終的には、別々に寝る、寝具を変えるなどの選択肢も含め、家族で納得できる形を探す。

■心地よい睡眠のために「我慢」しない

大切なのは、「できる・できない」で判断しないこと。「無理だから諦める」か「我慢して続ける」かの二択ではなく、「お互いにとって心地よい形にどう調整できるか？」という視点で考えてみましょう。

相手に我慢を強いるのでもなく、自分だけが諦めるのでもなく、少しずつ歩み寄る工夫が、朝時間の可能性を広げてくれます。

夜、すんなりと眠りに入り、7〜8時間の睡眠が取れると、朝は比較的スッキリと起きることができます。さらに言えば、朝起きたら何をするかを決めておくと、起きる理由づけが強くなるので、起きやすくなります。

たとえば、朝起きたらお気に入りのコーヒーを飲む、好きな本を10分読む、軽くストレッチをするなどでしょうか。小さな楽しみでも、「これがあるから起きよう」と思えるものがあれば、それは立派なモーニング・モチベーションです。

■目覚ましで無理やり起きるのは体に悪い

個人的に効果的だったのは、スヌーズ機能を手放したことです。スヌーズとは、ご存じの通りいったん停止した通知やアラームを一定時間後に再び鳴らすもので、二度寝防止に役立つ機能です。

睡眠科学の第一人者であるマシュー・ウォーカーの著書『睡眠こそ最強の解決策である』（SBクリエイティブ）には、「短時間の間に何度も目覚ましで起こされるのは、そのたびに心臓にショックを与えるということ」との記述があります。

目覚ましで無理やり起きた人と、自然に起きた人を実験で比較してみたところ、目覚ましで起きた人は起床直後に血圧が急上昇し、脈拍も上がるというデータもあるそうです。

私自身、目覚ましの音が苦手で、もともと、スマホのアラームをバイブにして目覚ましの代わりにしていました。しかし、バイブだと心もとなくて、スヌーズ機能を活用していたのです。ところが、そのスヌーズ機能が脳と体により強いストレスを与えると知ってから、一度でスパッと起きることを決めました。

■早寝早起きのリズムを定着させる

そのためには、やはり十分な睡眠時間が必要です。睡眠時間が短いと、一回限りのバイブの目覚ましでは、寝坊のリスクが高まるからです。

吉武麻子『24時間が変わる朝の30分』（大和書房）

現在の私は、21時半には布団に入り、遅くても22時半までには入眠、5時半に起床というリズムが定着しています。早寝早起きが定着したことで、心と体がとてもラクになりました。

結果的に、自分自身をいたわる時間にもなったのです。

私が提唱している「タイムコーディネート」は、ただ時間を管理するものではありません。心地よい時間の使い方で、ありたい未来をつかみに行くための時間術です。

この「心地よさ」とは、自分に嘘をつかず、本音で生きること。つまり、自分に優しくすることでもあります。

■「朝、やりたいこと」と考える

「睡眠を大切にする」「スヌーズをやめる」ことも、実はそのタイムコーディネートの実践の一部なのです。朝を気持ちよく迎えるために、まず大切なことは、自分の生活に合った睡眠リズムを見直すことです。

そして、朝に「やりたいこと」「楽しみなこと」をひとつでもいいので用意しておくこと。そうすれば、無理なく、でも確実に、自分の時間で1日を始める習慣が育っていきます。

一度で起きる、その一瞬に、自分に優しく生きるという選択が詰まっているのです。

吉武 麻子（よしたけ・あさこ）

タイムコーディネーター

TIME COORDINATE代表取締役。大学卒業後、旅行会社勤務を経て、26歳で韓国留学。その後、現地法人でキャスティングディレクターとして働く。帰国後、「タイムコーディネート術」を考案し、「タイムコーディネート実践プログラム」や「タイムコーディネーター養成講座」を開講。監修を務める『時短・効率化の前に 今さら聞けない時間の超基本』（朝日新聞出版）はシリーズ100万部を突破。

タイムコーディネーター 吉武 麻子