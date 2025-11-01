ダウンタウンによるコンテンツを有料配信する新サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」が本日11月1日に始まる。利用料は、月額プランが1100円、年額プランが1万1000円。スマートフォン、パソコン、テレビから視聴できる。

まずは、松本人志の単独生配信が本日21時にスタートする。生配信では、本日公開のコンテンツのほか、松本による新企画、ユーザー参加企画への参加者の募集をおこなう。

生配信の終了時間に合わせ、松本人志がプロデュース・出演する新コンテンツ4タイトルと、松本人志・浜田雅功が出演した過去のテレビ番組や映画などが公開される。

11月3日以降は、月曜日に過去作品、水曜日と金曜日に松本人志のオリジナル作品が更新される。土曜日は松本による月1～2回の生配信を不定期で実施する。

「DOWNTOWN+」の公式Webサイトで、すでに会員登録の受付が始まっている。吉本興業では、サービス開始時の混雑を防ぐため、事前登録キャンペーンを実施しており10月31日までに年額プランへ登録すると、抽選で100名にオリジナルグッズの詰め合わせがプレゼントされる。

松本人志の作品

11月1日配信

11月3日配信

浜田雅功の作品

11月1日配信

11月3日配信

ダウンタウンの作品

11月3日配信

U-NEXTのサービス

「7:3トーク」松本人志がゲストと"とある作業"をしながら交わす「7:3トーク」で、等身大の言葉がこぼれる。テレビでは聞けない本音も続々と飛び出す。「ダウプラボイス」ユーモアと癒しが融合した新感覚の睡眠導入コンテンツ。大きな笑いではなく、小さな微笑みが心を落ち着け、安心とともに眠りへと導く。「芯くったら負け！実のない話トーナメント」5分間1対1で実のない話をしあい、より面白くない話をしていた芸人の勝利。審査員松本人志を唸らせる「実のない話」で王者の座を争う。「大喜利GRAND PRIX」芸人が作成したお題をライバルたちが回答。審査員松本人志が認めた者だけに与えられる"究極の称号"を掴むのは誰になるのか。映画「大日本人」映画「しんぼる」映画「さや侍」映画「R100」FBS福岡放送「福岡人志」（2話）「浜ちゃん後輩と行く グアムで休日」（6話）「浜ちゃん後輩と行く 沖縄の旅」（6話）VHS「ビジュアルバム vol.りんご『約束』」

DOWNTOWN+の開始にあわせて、U-NEXTは、DOWNTOWN+のコンテンツを厳選して配信する「DOWNTOWN+ 月額パック」の販売を本日1日22時に開始する。月額料金は770円。

ダウンタウン過去出演作品と生配信コンテンツは視聴できない。

ABEMAのサービス

ABEMAからも、DOWNTOWN+から新作コンテンツを厳選して配信する「ABEMA de DOWNTOWN+」の提供を本日1日22時に開始する。月額料金は770円。

