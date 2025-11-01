¡Ö¤³¤Î¥Ó¥¸¥Û¤ÎÈ÷ÉÊ¡¢ÄÁ¤·¡Á¡×¢ª¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÆü¤Ë¾×·â¤Î»ö¼ÂÈ½ÌÀ¡¡´ª°ã¤¤É¬»ê¤Î¸÷·Ê¤Ë14Ëü¿Íº¤ÏÇ
¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ëÅöÆü¤Þ¤Ç¡¢¡Ø¤³¤Î¥Ó¥¸¥Û1¿ÍÉô²°¤Ê¤Î¤Ë¶â¸Ë£²¤Ä¤¢¤ë¤ó¤À¡ÁÄÁ¤·¡Á¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿
±î¤ÎÃÎÇ½¤«¤Ê¡©¡×
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬X¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û1718ËüÉ½¼¨¡¢14Ëü·ï¤¤¤¤¤Í¤ÎàµÒ¼¼¤Î°ÛÊÑá
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îshibu¡Ê¡÷shibu235711¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯10·î24Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÎµÒ¼¼¤Î¼Ì¿¿¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Î¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë¡¢ÌÚÀ½¤ÎÃª¡£¤½¤ÎÃæÃÊ¤Ë¤Ï¹õ¤¤¶â¸Ë¡£
2¤ÄÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÄÁ¤·¤¤¡£shibu¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ç¤â......¡£¤ªµ¤¤Å¤¤ÎÆÉ¼Ô¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¸÷·Ê¡¢¶À¤ÎÈ¿¼Í¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£¤¨¡©¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¥ì¥¤¤ÊÈ¿¼Í¤Ç¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡¡
¡Öµ¤¤Å¤±¤Æ¸¤¤¡×
¤½¤³¤Ë¶À¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦shibu¤µ¤ó¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÅöÆü¤Ë¤½¤ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÉþÁõ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÊÒÊý¤Î¶â¸Ë¤¬¶À¤Ë±Ç¤Ã¤¿»Ñ¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
°ÜÆ°Èè¤ì¤È»Å»öÈè¤ì¤ÇÃí°Õ»¶Ì¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢¤³¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤´ª°ã¤¤¤Î¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¶À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¶â¸Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶À¤Ë±Ç¤Ã¤¿¥â¥Î¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼«Ê¬»ö¤Ê¤¬¤éÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Êshibu¤µ¤ó¡Ë
shibu¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢X¾å¤ÇÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¥Ý¥¹¥È¤Ï1718Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï14Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤¤¤ä¡¢¥³¥ì¤Ï¶õÌÜ¤¹¤ë¤ïwww¡×
¡Öµ¤¤Å¤±¤Æ¸¤¤¡×
¡Ö¤³¤ìºÇ¶á¤Î¥Ó¥¸¥Û¤Ï°ì¿ÍÉô²°¤Ç¤â¶â¸Ë¤Õ¤¿¤Ä¤¢¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ê¤ó¤À¤¼¡ªÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤«¤È»×¤Ã¤¿...¶À¤¸¤ã¤ó¤«...¡×
¤È¶Ã¤¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤ä¡¢
¡Ö±¦Íø¤ÍÑ¡¦º¸Íø¤ÍÑ¤È¤½¤ì¤¾¤ìÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æµ¤ÇÛ¤ê¤¬¤è¤¤¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö±¦¤Î¶â¸Ë³«¤±¤ë¤Èº¸¤¬³«¤¯¤ó¤À¤è¤Ê ¥Þ¥¸¤ÇÉÔ»×µÄ¡×
¡Ö1¿ÍÉô²°¤Ê¤Î¤Ë2¿Í¤¤¤ë...¡ª¡×
¤È¾è¤Ã¤«¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢½ÉÇñ¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¶À¤Î¾®¿è¤Ê¥¸¥ç¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÈèÏ«¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬......¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë