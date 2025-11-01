月の年金16万円「家賃と食費を払うと手元にほとんど残りません」68歳おひとりさま男性の老後不安
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、宮城県在住68歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
居住地：宮城県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：350万円
現在の預貯金：200万円、リスク資産：100万円
これまでの年金加入期間：厚生年金480カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：9万5000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
その理由として「現役時代に比べると生活水準が落ち、家賃と食費を払うと手元にほとんど残りません。余裕がなく将来が不安に感じます」と語っています。
ひと月の支出は約「17万円」。年金だけでは「年に1〜2回足りない月がある」と回答されています。
現在も「週3日ほどの運送関係のアルバイトを続けており」、年金以外に「月に約5万円」の給与収入があるといいます。
年金生活においては「外食を控え、自炊中心の生活をしています。光熱費も節約のために極力使わない。部屋の電気は消し、エアコンも最小限」にして家計のやりくりをしているとのこと。
今の生活については「年金だけでは生活が厳しく、将来的に貯金が底をつくのではないかという不安があります。医療費や家賃の負担も大きな悩みです」とコメント。
一方で「時間の余裕ができたことで、趣味の映画鑑賞や読書に没頭できるようになりました。気の合う仲間と月に数回集まり、昔話をするのも楽しみの1つです」と老後生活の喜びも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、宮城県在住68歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：68歳男性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
居住地：宮城県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：350万円
現在の預貯金：200万円、リスク資産：100万円
これまでの年金加入期間：厚生年金480カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万5000円
老齢厚生年金（厚生年金）：9万5000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
「現役時代に比べると生活水準が落ちた」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「現役時代に比べると生活水準が落ち、家賃と食費を払うと手元にほとんど残りません。余裕がなく将来が不安に感じます」と語っています。
ひと月の支出は約「17万円」。年金だけでは「年に1〜2回足りない月がある」と回答されています。
「週3日のアルバイトで月に約5万円」年金で足りない支出については「月2万〜3万円ほど貯蓄を切り崩し」て賄っているという投稿者。
現在も「週3日ほどの運送関係のアルバイトを続けており」、年金以外に「月に約5万円」の給与収入があるといいます。
年金生活においては「外食を控え、自炊中心の生活をしています。光熱費も節約のために極力使わない。部屋の電気は消し、エアコンも最小限」にして家計のやりくりをしているとのこと。
「貯蓄が思うように増えなかった」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「計画的に貯蓄や投資をしておけばよかった。運送業で収入は安定していたものの、浪費が多く貯蓄が思うように増えませんでした」と後悔を口にします。
今の生活については「年金だけでは生活が厳しく、将来的に貯金が底をつくのではないかという不安があります。医療費や家賃の負担も大きな悩みです」とコメント。
一方で「時間の余裕ができたことで、趣味の映画鑑賞や読書に没頭できるようになりました。気の合う仲間と月に数回集まり、昔話をするのも楽しみの1つです」と老後生活の喜びも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)