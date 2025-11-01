俳優の染谷将太（33）が31日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。妻で俳優の菊地凛子（44）との関係を語った。

2人は2015年1月1日に結婚。2016年10月8日に第1子、2019年3月31日に第2子が誕生したと発表した。

結婚して10年だが、今でも週に1回は子供を親に預けてデートをしているという。

事前に菊地に取材したMCの笑福亭鶴瓶が「私、この人と結婚して、本当にこの人がおって良かったって言っていたよ。180度変わったって」と言うと、染谷も「それは自分もそうですね。本当に、わりかし、自分も一人になりがち、視野が狭くなりがちなんですよ。人の意見を聞くのも、わりかし下手くそな性格なんです。それをどんどん、聞かなくても教えてくれたりとか、視野を広げてくれる」と感謝した。

2人の性格は「真逆」と言うが「お芝居が好きっていうのが共通してあるので」とし「ケンカっていうケンカはしたことがない」と語った。

また、鶴瓶は菊地の言葉として「私はやばいくらいラッキーなことは、あの人と結婚できたことやと。私は、彼と出会うための人生だったのかと思うって言っているんですよ」と紹介。「凄いことや、これは」感想を述べていた。