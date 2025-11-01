ユーチューバーのヒカルが1日までにX（旧ツイッター）を更新。「やめてよかったこと」の圧倒的1位を”2文字”で明かした。

ヒカルは10月30日の更新で「お金を持った自分がやって良かったこと、もっと早くにやっておけば良かったなと思ったこと」についてつづり、1位は「運転手雇う」だった。

その流れで同31日の更新では、今度は「やめてよかったことを聞かれたので答える」と書き出した。そして「圧倒的1位 お酒（過度な飲み過ぎ）」と答え「次の日にまで支障が出るし適度に飲むか飲まないかが理想的」と説明した。

2位は「お茶とかジュース 基本的に飲むものを水に変えた もう何年も続けてるけどとにかくいい」、3位は「人に期待すること イライラしなくなる 自分と周りは同じ価値観で同じことができて当たり前という考えをやめてからとても気持ちよく人と関わることができた」だった。

さらに「たぶんやめた方がいいけどやめれなかったこと」にも言及。こちらの1位は「女遊び」で「そもそも心の奥底では1ミリもやめようと思っていない」とした。2位は「炎上 無意識でそうなってしまう 狙ってないからやめようがない」、3位は「思ったことを言ってしまう 綺麗事を言っておけばいい場面で言わなくていいことを言ってしまう そして過去の発言と比べたら矛盾してたりすることも多いからそこから炎上に繋がる」という結果だった。

ヒカルは「でも言いたいこと言えないのはストレスなので炎上のマイナスと天秤にかけた結果、今の所は炎上より言いたいことを優先してる 全くおすすめはしない生き方 みんなにとってのやめてよかったこと、やめた方がいいと思ってるけどやめれないことも教えてほしい」としめくくった。

この投稿に対し「圧倒的1位は僕もお酒です」「どうしてもやめれないことはカップ麺です」「率直さが最高ですね。『やめた方がいいけど、やめられないこと』を正直に言える人って、もうそれだけで信頼できる」「圧倒的1位は、人に期待すること！」などとさまざまな共感や反響の声が寄せられている。