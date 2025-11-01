ゴルファーと思えない体つき…アン・シネ、美貌強調の“ぴったり”ウェアSHOTに「限界突破」の声【PHOTO】

日本でも人気を博した韓国女子ゴルファー、アン・シネが美貌際立つゴルフウェア姿でファンを魅了している。

アン・シネは最近、自身のインスタグラムを更新。

水色のハートの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真では、水色と基調とした長袖トップスに同色のミニスカートを合わせたゴルフウェアコーデのアン・シネが鏡越しに自撮りをしている。

タイト目なトップスからはボリューミーなスタイルが際立ち、ミニスカートからはスラリと伸びた美脚もあらわにしたアン・シネ。現役引退から1年が経過したものの、当時と変わらぬメリハリ抜群のプロポーションで多くのファンを釘付けにさせていた。

投稿を目にしたファンからは、「あなたはとても美しい」「ピッタリ似合ってます」「可愛さの限界突破」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝アン・シネInstagram）

なお、アン・シネは8月5日に化粧品ブランド「MERBEI（メルベイ）」をローンチ。17年間プロゴルファーとして活動した自身の経験を活かし、CEOとして直接開発に携わり、現在までにエッセンス、セラム、クリーム、サンスクリーン、フォームクレンザーを販売している。

◇アン・シネ プロフィール

1990年12月18日生まれ。韓国・ソウル特別市出身。身長165cm。小学3年生のときにニュージーランドに留学し、現地でゴルフの実力を磨いた。2008年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会、2015年の「KLPGAチャンピオンシップ」で初のメジャー大会制覇を成し遂げた。2017年の日本女子ツアー参戦時にはその美貌とプロポーションで一躍注目を集め、2018年にはゴルファーとしては異例の写真集も発売。2024年9月22日、日本ツアー「第51回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント」最終ラウンド終了後に現役引退を宣言した。