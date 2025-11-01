◆国内女子プロゴルフツアー 樋口久子・三菱電機レディス 第１日（３１日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）

２００９年賞金女王でツアー２３勝の横峯さくら（３９）＝エプソン＝が４バーディー、ボギーなしの４アンダー、６８で回り、首位と２打差の７位と好発進した。今季はメルセデス・ランク９７位と苦戦も「優勝したい」と、主催者推薦選考会の通過者としては史上初、歴代ブランク３位（８８年のツアー制施行後、招待選手除く）の１０年３４４日ぶり、２１年の第１子出産後では初となる劇的Ｖへ意気込んだ。いずれもルーキーの都玲華（２１）＝大東建託＝、荒木優奈（２０）＝Ｓｋｙ＝がともに６６で首位発進した。

横峯がベテランの技を見せつけた。後半の１番は１メートルに寄せ、８番では１１メートルをねじ込んで４バーディー。傾斜がきつい難コースでパーオン率１００％とショットがさえ、ボギーなし。５位発進した前週に続き７位の好スタートに「ショットもパットも落ち着いて打てている。スイングのバランスが良かった」と、うなずいた。

メルセデス・ランク９７位の横峯は今大会の出場資格がなく、１０月２７日の主催者推薦選考会に出場。「いろんなことを考えすぎなければ通ると思った」。若手プロや１０代のアマチュアに交じり、元賞金女王の３９歳がボギーなしの４アンダー、５位で堂々の突破。史上初となる選考会からの“成り上がり優勝”に向け、本戦でも好ショットを連発し続けた。

昨年までは「１ヤードでも前に」と飛距離を求め、ドライバーのロフト角を異例の７・５度に設定したが、今季は１０・５度に。ツアー３勝のささきしょうこ（日本触媒）から助言を得て９月にボールを替え、飛距離は落ちても方向性やアプローチの正確性が格段に増した。

ここ数年は夫の森川陽太郎さん（４４）がキャディーを務め、今夏からクラブ選択や戦略なども全て任せた。「夫に甘えていた。楽だったけど、これじゃ上では戦えない」と相談し、前週まで２週連続でハウスキャディーを起用。今週は夫が担ぐが、助言は求めず「自分の中で全部解決させて打つ感じです」。１２月に４０歳を迎える１児の母が、前向きな試行錯誤で好結果を生んでいる。

今季２８戦で予選落ち１８回。９位が最高で１４年以来のシード獲得は厳しい現状だ。夏場に自身の出来を「最悪」と嘆いたが、直近５戦は予選突破中。普段、大きなことは口にしない性格だが「できれば優勝したい」と横峯。以前は「かけ離れていた」という目標とプレーがかみ合い、確かな自信が柔和な笑みににじむ。首位と２打差。一発逆転のシード復帰＆ママ初Ｖへと夫婦二人三脚で向かう。（星野 浩司）

◆主催者推薦選考会 ツアー出場資格を持たない非シード、予選会下位、アマの各選手による選考会。各大会で上位数人〜２０人程度がトーナメントへの出場権を獲得できる。月曜に行われる大会が多いため、「マンデートーナメント」と呼ばれる。今大会は４４人が参加し、９人が通過した。国内男子ツアーでは、選考会突破からの優勝（７３年のツアー制施行後）は７９年の佐藤昌一ら６人いる。

◆横峯 さくら（よこみね・さくら）１９８５年１２月１３日、鹿児島・鹿屋市生まれ。３９歳。８歳の時、父・良郎さんがつくった練習場でゴルフを始める。高知・明徳義塾時代、同い年の宮里藍とタイトルを争う。２００４年プロテスト合格。０５年ライフカードレディスでツアー初優勝。０９年賞金女王。１５年に米ツアーへ参戦し、２２年に国内復帰。通算２３勝。１４年にメンタルトレーナーの森川陽太郎さんと結婚。２１年に長男・桃琉（とうり）くんを出産。１５５センチ、５１キロ。