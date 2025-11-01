生物の楽園を襲った大量の堆積物…海底に繁栄した生物たちを襲った、「カンブリア紀の海底地滑り事件」驚愕の被害

【生物を襲った地球の動き（1）…海底地滑り事件】

宇宙で唯一の生命を育んだ「海」、あたりまえのようにそこにある「山」、そしてミステリアスな「川」……。地球の表情に刻まれた無数の凹凸「地形」。どうしてこのような地形になったのかを追っていくと、地球の歴史が見えてきます。

「地球に強くなる三部作」として好評の『 川はどうしてできるのか 』『 海はどうしてできたのか 』『 山はどうしてできるのか 』を中心に、地形に関する選りすぐりのトピックをご紹介します。

地球生物は、4度起こった「大量絶滅事件」に襲われていますが、じつはそれに先立って起こった大規模な海底地滑りにより、爆発的に増えた生物たちに大打撃を与えたのです。今回は、生物の繁栄と地球環境の関わりから海を見ていきましょう。

＊本記事は 『 川はどうしてできるのか 』『 海はどうしてできたのか 』『 山はどうしてできるのか 』 (講談社・ブルーバックス）の内容を、再構成・再編集のうえ、お届けします。

「楽園」を滅ぼした海底地滑り

地質時代区分ではカンブリア紀から、時代は原生代から古生代へと移ります。大量の化石が出現し、生物史においてはビッグバン期ともいうべき古生代を、「海」からの視点で見ていきましょう。

カンブリア紀（5億4100万年前〜4億8540万年前）は、前回の記事で取り上げたスノーボールアースを招いた寒冷な時代を脱し、温暖な時代へと変わった時期です。海水面が上がり、海から陸へ、海岸線が進んだ「海進の時代」でもありました。そして生物においては、エディアカラ生物群から、バージェス生物群へと大変革をとげた時代でした。

オーストラリアのエディアカラという丘陵で大量の化石が発見されたことからその名があるエディアカラ生物群は、スノーボールアースをかろうじて生き延びたあとに大発生した生物たちで、そのほとんどはクラゲのような、殻や骨格をもたない軟体生物でした。彼らは先カンブリア時代の末期（ベンド紀）に突然、大量絶滅します。古生代カンブリア紀との境界で起きたこの大量絶滅を「V-C境界」といいます。

以後、中生代を経て新生代に入るまで、地質時代区分はこうした絶滅によって生物相が一変したときを区切りにすることが多くなります。

カンブリア紀の生物

さて、そのあとに現れたカンブリア紀の生物たちは、カナダのロッキー山脈の高所（記事冒頭の「バージェス山」の写真）にある岩石、バージェス頁岩（けつがん）で最初に化石群が発見されたことからバージェス生物群と呼ばれています。それらは多細胞化と多様化という点で、それまでの生物とはまったく異なっていました。

まず、初めてリン酸塩や炭酸塩からなる「外殻」をもった生物が出現します。代表的なものが三葉虫です。脊椎動物の先祖、つまり人類の遠い先祖であるナメクジウオの祖先ピカイアも、このころに出現しています。

ラテン語で「奇妙なエビ」という意味の名のアノマロカリスは当時、世界最大の生物で、三葉虫を餌にしていたようです。

「種」だけではなく、それより大きな分類の階層である「目」や「門」なども増えたようです。

このように生物が質量ともに爆発的に増えたこの時期の現象を「カンブリア紀の大爆発」という人もいます。カンブリア紀の生物の特色の一つは「眼」ができたことでした。これによってほかの生物を「見て」「捕食する」ことができるようになったと考えられています。

「一瞬にして崩壊」した、生物たちの楽園

ところが、にわかに訪れたこの生物たちの楽園は、一瞬にして崩壊してしまうのです。その原因は、海底地滑りであったと考えられています。それによって派生した土石流が、あっという間にすべてを飲み込んでしまったのです。

まだ硬い骨格を持っていなかった彼らは本来なら化石にはなりにくいのですが、一瞬にして埋積されたために化石として残り、その栄華の跡をわたしたちに見せているのです。イタリアのポンペイという町がベスビオの噴火で一瞬にして埋もれたあと、残った遺跡が、当時の人々の生活をそのまま凍結しているのにも似ています。

しかし、それほど隆盛だった生物の楽園が、海底地滑りくらいで滅び去ってしまうものだろうかと思われる方もいるかもしれません。たしかに陸上で起きる「地滑り」を連想すると、海底でのそれがどのような現象なのかは想像がつきにくいでしょう。

カンブリア紀に起きた海底地滑りについてはくわしいことは知るよしもないのですが、地質学的な大事件として記録に残っているものに、約8000年前にノルウェー沖で起きたストレッガ海底地滑りがあります。

このときは約5600km³もの海底堆積物が、大陸棚から海底になだれ落ちました。立方体にすれば1辺17km以上という途方もない大きさになります。そして堆積物の移動距離は、約800kmにも及んだそうです。なんと東京から鹿児島までの距離です。海ではこれだけの規模の地滑りが、ときに秒速10ｍものスピードで海底を走るのです。

海底の地形は陸上よりもはるかに大規模です。そして、そこで起きる現象も、陸上で暮らすわたしたちの想像を絶します。記録に残っている、海底地滑りで動いた堆積物の最大体積は約2万km³といわれます。

このような巨大現象によってかたちを大きく変えながら、海底は陸上とはまったく違う姿になっていったのです。

なお、海底地滑りの原因として多いのは巨大地震ですが、ほかにメタンハイドレート（メタンと水が凍結して固体になった結晶）を含む地層の、メタンの流出による崩壊などもあります。

＊

次回は、3度にわたって起こった古生代の「大量絶滅事件」について取り上げます。

海はどうしてできたのか――壮大なスケールの地球進化史

地球に強くなる三部作！ 川の面白さは、家で地形図を広げて眺めているだけで、「なぜこんな姿をしているんだ?」という謎が次々に浮かんでくるところにあります。一筋の流れにひそむ、地球のマジックの謎解き、そひて数々のドラマチックな物語を追います。 【姉妹刊】 海はどうしてできたのか ・ 山はどうしてできるのか

【続きをよむ】衝撃。「超大陸の形成と分裂」が起こした大激震…なんと、生き延びた生物種は、たったの4パーセント。古生代に起こった最後の大量絶滅事件と地球の、意外な接点