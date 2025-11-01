【焼肉 神田精肉店】神田でみつけた、上質な国産牛をリーズナブルに楽しめる精肉店直営焼肉店

神田駅から出て徒歩30秒の好立地にあるこちらのお店では、精肉店直営ならではの上質な国産牛や厚切りタンを楽しめます。今回は黒毛和牛の贅沢部位盛り合わせから、厚切り牛タンや肉寿司などおすすめの名物メニューを中心に堪能してきました。

とろける旨みの極上体験！A5黒毛和牛の贅沢盛り合わせ



『神田盛り』

黒毛和牛上カルビ、特選カルビ、ちょうどよい赤身、しゃぶロース（みすじ）、薄切りカルビの贅沢盛り合わせ

黒毛和牛A5ランクの上カルビは、赤身と脂のバランスが絶妙で、とろけるような味わいです。

じゅわっと広がる脂の甘みがたまらない一品!

サシの入ったしゃぶロースは、口に入れた瞬間スッと溶ける上品な旨みが楽しめました！

噛むほどに旨み広がる！食感も楽しめる贅沢厚切りタン

『厚切り上タン』



名前の通りしっかり厚切りで、見た目のインパクトも抜群!

厚みがありながらサクッと柔らかく、噛むほどに旨みがあふれる一品でした。

とろける食感に感動！和牛の旨みを堪能できる贅沢炙り寿司

『和牛炙り寿司』

口に入れた瞬間、とろけるような食感です！

和牛の濃厚な旨みと酢飯のバランスが絶妙で、後を引く美味しさ。

シンプルに塩で味わうと、肉本来の甘みがより引き立ちます!

定番メニューのたっぷりネギを乗せて味わう『ねぎタン（牛）』や、噛み締めるたびに旨みが溢れる『ハラミ』も、安定の美味しさです。

〆に最高！甘酸っぱいスープが絡むもちもち冷麺

『冷麺』

〆には冷麺を注文!もちもち＆つるつるとした食感の麺で、喉ごしがとても良いです！

さっぱりとしたスープは、ほどよい甘みと酸味があり、麺とよく絡み相性も抜群！

後半はコチュジャンを加えて、ピリ辛の味変を楽しむのもおすすめです。

食後でも重すぎず、〆にちょうど良い一品でした!

明るく清潔感のある大衆焼肉店



店内は白を基調とした明るめの内装で大衆焼肉の雰囲気もありながら、デートや友人との食事、会社の集まりなど多用途に使える雰囲気でした!

10名まで利用可能な個室もあるので、色々なシーンで活用出来そうなお店でした。

・住所 東京都千代田区鍛冶町2-13-28

・価格帯 4,000円～5,000円

・最寄駅 『神田駅』

・アクセス JR「神田駅」南口 徒歩30秒

・営業時間 月～木・土・日・祝 16:00～23:00／金 16:00～23:30

・定休日 年末年始