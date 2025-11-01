約3千人の赤ん坊を取り上げてきた熊本県荒尾市のベテラン助産師、本村啓子さん（61）が、産科医院を退職後にマタニティー・ベビー用品の開発販売会社を立ち上げ、新たな形で母子に寄り添う活動を続けている。約30年に及ぶ医療現場の経験を生かし、交流サイト（SNS）や対面イベントで伝えるのは「一人で悩まないで」というメッセージ。3日には同市で「いいお産の日」イベントを開く。

本村さんが助産師を志したのは、東京の看護学校に在籍中、実習で出産の場面に出合い、感動したのがきっかけ。23歳の時、都立病院で働きながら助産師の資格を取得した。その後は夫の転勤に伴い、千葉西総合病院（千葉県）や聖マリア病院（福岡県）など、各地の医療機関で出産介助や産後支援に携わった。

52歳の時、勤務していた荒尾市の産科医院が、少子化に伴う出産数の減少で態勢を縮小したのを機に、別の形で妊産婦をサポートしようと、退職を決意。起業塾でノウハウを学び、ウェブ通販の「Falco（ファルコ）」を設立した。妊産婦向けにストレスのない着用感を工夫した授乳ブラが、通販サイト「楽天市場」のマタニティーカテゴリーで2022年の年間1位を獲得するなど、助産師の経験と知識を生かして開発した商品が人気を集める。

本村さんは産科医院に在籍中、仕事と地域活動などが重なり、1年半、うつ病で休職した。この体験から、就労継続支援A型事業所も立ち上げ、会社の商品の検品や梱包（こんぽう）、縫製などを障害者に任せ、社会的自立の後押しにも力を入れる。

「いいお産の日」イベントを始めたのは23年から。情報過多不安や孤立感を抱く妊産婦が、助産師などの専門家と相談しながら、妊娠と出産、育児に「安心して向き合えるように」と企画した。この頃から本格化させたSNSでの情報発信でも「あなたは十分頑張っている」「助けを求めるのは弱さでなく、強さ」といった思いを伝えているという。

今年のイベントは3日午前10〜12時、荒尾市万田の妙国寺で。「おたんこ助産師」のペンネームでインスタグラムに6万8千人のフォロワーがいる助産師の育児トークや、無痛分娩（ぶんべん）をテーマにした助産師5人のトークセッション、マタニティーエクササイズ、ベビーマッサージなどがある。

参加費500円。参加申し込みはメールで氏名と年齢を記入し、ファルコ＝rise-since2015@e-mail.jp＝まで。本村さん＝090（5728）1690。（宮上良二）