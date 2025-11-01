長崎原爆資料館（同市平野町）の展示内容更新について議論する資料館運営審議会の2回目の小委員会が10月30日、開かれた。長崎市側は素案で、日本原水爆被害者団体協議会（被団協）のノーベル平和賞受賞について解説するパネルを新たに設けることなどを明らかにした。

委員会の今回の議題は、戦後の核開発を巡る国際情勢を示す「核兵器の脅威」と、原爆投下後の人体への影響を伝える「放射線による被害」の2コーナーの内容について。学識経験者6人が、市の素案を基に意見を交わした。

素案によると、「核兵器の脅威」コーナーには「ロシアはウクライナへの侵攻で核の脅しを繰り返し、『核のタブー』を揺さぶる」など、近年の世界情勢を加える。「放射線による被害」では被爆医師の朝長万左男さん（82）＝同市＝の経歴とともに「（被爆者は）白血病への不安がずっと続いていた」と証言の展示を新たに提案した。

委員からは「核抑止力を問い直す説明が必要」「小学生には難しい部分もあるが、勉強のきっかけになる」といった意見が出た。市は「初めての来館者にも関心を持ってもらえるよう展示のバランスを考える」としている。

市は小委員会の意見を踏まえ、11月中旬に開く審議会で中間報告を行う。（貞松保範、高平路子）