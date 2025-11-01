16世紀にイエズス会の中等教育機関「セミナリヨ」が置かれ、キリシタン文化が花開いた長崎県南島原市。国内で初めて銅版画が制作された地とされる。同市南有馬町の版画工房「アートビレッジ・シラキノ」で現在、さいたま市の田口薫さん（30）と台北市の翁榛羚（ウェンジェンリン）さん（29）の2人が制作に取り組む。12月上旬まで滞在して歴史や風土を作品に反映させながら、住民との交流や展覧会を通じて地域の活性化にも努める。

田口さんは愛知県瀬戸市出身。カトリックの家系に生まれ、宗教や信仰をテーマにした木版画で高い評価を得ている。南島原市に来てから島原の乱の舞台となった原城跡を訪問。本丸入り口に立つ「ホネカミ地蔵」を見て「敵味方の区別なく、乱の犠牲者の骨を集めて弔っているところに興味を覚えた」と話す。

翁さんは台北芸術大などで水墨画を学んだ後、銅版画を手がけるようになった。唐子文様などの伝統的な図柄とポップカルチャーを融合させた点に特色がある。「葛飾北斎などの浮世絵に引かれる」と語る。

史実によると、南島原市有家町にあったセミナリヨで1597年、日本人画学生の手により国内初の銅版画が作られたという。市は2018年、旧白木野小校舎にアートビレッジ・シラキノを開設。年2回、若手版画家を招き、創作の場を提供するアーティスト・イン・レジデンス事業を続けている。（本山友彦）