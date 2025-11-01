国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録されている佐賀県唐津市の唐津神社秋季例大祭「唐津くんち」が、2日夜の宵曳山（よいやま）で幕を開ける。3日は御旅所神幸（おたびしょしんこう）、4日は翌日祭があり、獅子や兜（かぶと）をかたどった漆塗りの14カ町の曳山がにぎやかに巡行する。3日間の見どころを紹介する。（向井大豪）

2日 宵曳山

午後7時半に1番曳山（やま）「赤獅子」など6台が市中心部の大手口を出発。各町で待機する曳山が順次合流し全14台が街中を巡行する。笛や太鼓の曳山囃子（やまばやし）に合わせてかけ声が響く中、曳山は提灯（ちょうちん）の明かりに照らされ、街中は幻想的な雰囲気に包まれる。午後10時ごろ、市ふるさと会館アルピノの曳山展示場に到着する。

3日 御旅所神幸

午前9時半、神輿（みこし）のお供をして曳山が唐津神社を出発し、西の浜の「御旅所」へと巡行する。正午から御旅所での「曳（ひ）き込み」があり、各町の曳き子たちがかけ声を上げながら砂地に曳山をひき入れる。午後3時から「曳き出し」があり、曳山は再び市街地を巡って各町に戻っていく。

4日 翌日祭

神輿が出ない曳山だけの巡行で、午前10時から14台が順番に唐津神社を出発。市街地を巡行し、午後0時半にJR唐津駅前の米屋町通りに勢ぞろいする。同2時半に通りを出発し、再び市街地を巡行。同4時半すぎに曳山展示場に到着し、曳き子たちが名残を惜しみながら順次格納する。

曳山の位置 地図アプリで確認

巡行中の曳山の位置を確かめたい時にはスマートフォン向け無料アプリ「曳山なび」＝QRコード＝が利用できる。全14台に衛星利用測位システム（GPS）が取り付けられており、地図上にリアルタイムで表示される。提供する唐津市のシステム開発会社「アイネットマコト」の鶴丸誠社長は「遠方から訪れる方たちにも、曳山を身近に感じていただきたい」としている。

臨時の無料駐車場、案内所開設

唐津くんちの期間中は臨時の無料駐車場が設けられる。利用可能日と駐車台数は次の通り。

【2〜4日】松浦河畔公園（1470台）▽メルキュール佐賀唐津リゾート横（300台）▽メルキュール佐賀唐津リゾート前河川敷（300台）▽松浦川運動広場グラウンド（700台）

【3、4日】

浄水センターグラウンド（120台）▽唐津市健康サポートセンターさんて（150台）

【3日のみ】

外町小学校グラウンド（120台）▽長松小学校グラウンド（200台）

◇ ◇

観光案内は唐津駅総合観光案内所に加え、臨時案内所を市役所東側（2〜4日）と御旅所（3日）にも開設する。問い合わせは、唐津駅総合観光案内所＝0955（72）4963。