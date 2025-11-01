5年ぶりの日本一を達成したソフトバンク小久保裕紀監督（54）が31日、早くもリーグ3連覇＆2年連続日本一に向けて、来季の構想を語った。「一度、壊す」というテーマを披露。現状に満足することなく、チーム内での競争をあおっていく。

甲子園で9度舞い、昨年の雪辱も果たした。ただ、指揮官は達成感に浸っている間もなく、もう前を向いていた。「（日本一に）なってしまったらなってしまったで来年のことを考えている。監督を辞める時に初めて全て解放されるでしょう」と笑った。

「だいぶ前から来年はこうしようと書き留めてきた。同じことをしたら勝てないのでね」。今季は主力野手に故障者が相次ぎ、思うような戦いができなかった。一方で若手も台頭。「今年の最初に思い描いていたのとは全く違うチームができそうな選手も増えた」。レギュラー陣も安泰ではなく、ポジションの変更など「一度、壊す」という大胆な変革を予告した。

既に始まっている秋季練習には顔を出さない。「1軍の首脳陣の仕事は終わり。ここからはフロント、コーディネーターの仕事です」と球団主導で選手の成長を促す。5年ぶりの日本一も常勝軍団復活の序章。「終わりはないので」。3年目の小久保ホークスは動き始めた。 （小畑大悟）