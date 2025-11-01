¡ÚÅ·¹Ä¾Þ¡Û¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡¡£Ç£±ÇÏ¤Î´ÓÏ½¸«¤»¤ë¡¡½Õ¤è¤ê¤â¤¦°ìÃÊ³¬À®Ä¹¡¡ÀÐ¶¶»Õ¤â»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¡Ö¤¤¤¤¾õÂÖ¡×
¡¡¡ÖÅ·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¡¦£Ç£±¡×¡Ê£±£±·î£²Æü¡¢Åìµþ¡Ë
¡¡½Å¸ü´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊõÄÍµÇ°¤ËÂ³¤¯£Ç£±Ï¢¾¡¤òÁÀ¤¦¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤Ï¡¢´ØÀ¾ÇÏ¤ÇÍ£°ì¡¢·èÀï£²ÆüÁ°¤Î£³£±Æü¤ËÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ø½ÐÈ¯¡£¸áÁ°£¹»þ£´£µÊ¬¡¢£Ç£±ÇÏ¤é¤·¤¤´ÓÏ½¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿»Ñ¤ÇÇÏ±¿¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÃ´Åö¼Ô¡Ê¾åäÆ½õ¼ê¡Ë¤Î¤â¤¦£±Æ¬¡Ê¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¬¡¼¥Ù¥é¡Ë¤¬ÅÚÍË¤Î¶¥ÇÏ¡ÊÅìµþ£±£°£Ò¡Ë¤Ë»È¤¦¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¡£º£½µ¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤»¤ë¡×¤ÈÀÐ¶¶»Õ¡£¶âÍËÍ¢Á÷¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡£Ê£Ò£Á¤¬£±£°·î£³£°Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ä´¶µ¸åÇÏÂÎ½Å¤Ï£µ£±£´¥¥í¡£ÊõÄÍµÇ°½ÐÁö»þ¤¬£µ£°£´¥¥í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢£±£°¥¥íÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÍ¢Á÷¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÂÎ½Å¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤¿¤À¡¢£´ºÐ¤Ç¤¹¤·¤Í¡¢À®Ä¹¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¯¡£·è¤·¤ÆÂÀ¤á¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Õ¤è¤ê¤â¤¦°ìÃÊ³¬¡¢ÇÏÂÎ¤¬¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¥²¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤È¤Ï¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ËÇ¤¤»¤ë¤À¤±¡£Á°Áö¤ß¤¿¤¤¤Ë¸þÀµÌÌ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÁ°²ó¤ÎÁö¤ê¤òÍýÁÛ¤È¤·¤¿»Ø´ø´±¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç±¿¤Ó¡¢º£²ó¤âÆ²¡¹¤Î²¡¤·ÀÚ¤ê£Ö¤Ø¡Ý¡£ÉðË¤òÇØ¤Ë¤·¤¿¥¿¥Ð¥ë¤¬¡¢¿ÎÀî¤ËÂ³¤¡¢º£ÅÙ¤ÏÉÜÃæ¤ÎÂç´Ñ½°¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£