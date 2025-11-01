

「子どもに委ねる学び」を推進してきた前加賀市教育長の島谷千春氏が考える、これからの時代の教員研修とは？（写真：本人提供）

【写真】熱気に包まれる会場。県域を越えて新たに始まった研修プログラムとは？

次期学習指導要領の論点整理においても基本的な方向性の1つとして「『主体的・対話的で深い学び』の実装」が示されたが、教員に求められる役割や授業スタイルが変わりつつある中で、教員研修や人材育成はどうあるべきか。

2025年3月まで加賀市教育長として教育改革を牽引し、現在は教員支援機構（NITS）審議役として教員研修に携わる島谷千春氏に話を聞いた。

｢揃える｣という発想を早々に捨てた

島谷千春氏が、石川県加賀市の公立小・中学校の抜本的な教育改革を託され、教育長に就任したのは2022年のこと。「BE THE PLAYER〜自分で考え 動く 生み出す そして社会を変える」という教育ビジョンを掲げ、「子どもに委ねる学び」を推進してきた。

さまざまな取り組みの中でも、大きく変えたのが「教員研修」だ。「子どもの学びと教師の学びは相似形」という考えの下、改革を進めていった。その意図について島谷氏は、こう語る。

「例えば不登校や特別支援教育など子どもの多様性に関しては、『子どもが主役』となり、子どもが学びをコントロールできる余地があることで解決できることもたくさんあると思うのです。

しかし、子どもに委ねる学びは、ほとんどの先生が経験したことがない学びである中、それを求めることは無理難題。子どもの学びが『主体的』『対話的』『個別最適』『協働的』であるためには、先生も同じことを経験する必要があると考えました」

具体的には、まず教育委員会が教員を“指導”するような関わり方をやめた。教員免許を保有する外部人材を中心に伴走チームをつくり、指導主事も一緒に、現場の教員と共に悩み、教員の力を引き出す“伴走型”の研修を始めたのだ。



島谷千春（しまたに・ちはる）／独立行政法人教職員支援機構（NITS）審議役。2005年に文部科学省に入省し、初等中等教育、研究振興、国際関係など幅広い分野を担当。2017年から横浜市教育委員会に出向し、2021年からは内閣府科学技術・イノベーション推進事務局。2022年から加賀市教育長として学びの改革を牽引。2025年より現職。著書に、加賀市教育委員会の挑戦についてまとめた『BE THE PLAYER 自治体丸ごと学びを変える加賀市の挑戦』（教育開発研究所）がある（写真：本人提供）

まさに教員の主体性や個別最適な学びを大切にする方向に転換したわけだが、着任直後から現場に積極的に足を運び、教員たちと接する中で「先生は一人ひとり違う」と感じたことが背景にある。

「先生と話していて実感したのは、先生たちの得意分野も組織内での活躍の仕方も、やりたいこと、やれること、やりたくないこと、意欲もそれぞれ違うということ。だから、“揃える”という発想は早々に捨てたほうがいいと思いました。

新しい取り組みにパッと手を挙げる人とやりたくない人を揃えようとしたら、窮屈な組織になります。そこで、目指す絵姿をどんどん具現化するためにも、まずは『やってみよう』という人たちから伴走支援を始めました」

授業においても、「大事にしたい想い」や子どもの見方は教員によって異なる。その個々の「大事にしたい想い」が、教員たちの大きな原動力になっていると島谷氏は感じたという。

「授業はとてもクリエイティブな世界。先生がいい授業を作り上げていくためには自由度が必要ですから、教育委員会はそこに細かく指示を出さず、想いを体現できる余白を大事にしました。

子どもに委ねる授業は葛藤が非常に多いものですが、学びのコントローラーが子どもにわたり、学びが自分事になることで子どもの姿がぐっと変わっていきます。その姿が何より先生のモチベーションとなり、経験と実践を積み重ねていくことが先生の自信になるので、先生の余白や挑戦を優先しました」

｢対話型研修｣と｢失敗大歓迎｣の深い理由

さらに、教員の「協働的」「対話的」な学びのため、市教育委員会主催の集合研修はこれまでの“一斉講義型”をやめ、“対話型”のスタイルに転換した。

「講義や講演のように誰かの話を聞くだけでは実践につながりにくいですし、先生たちの悩みや困り事をキャッチしたかったので、市の集合研修では自分の考えや実践を言語化することを重視しました。

先生自身がほかの先生と対話する中で自分の実践を振り返って曖昧な部分を形式知化し、土台を作って新たな実践に進んでいく。研修では、この『実践→振り返り→修正』のサイクルを意識しました」

島谷氏は、「内省したり、人の考えを聞いたり、新しい知識に出合いながら、自ら“気付き”を掴むことが新しい行動への強い動機づけになるので、研修での対話はその一環です」と話す。

しかし、研修という場で自己開示をしながら対話をするには、心理的安全性が必要だ。そのため、日頃からの教育委員会と現場の教員との信頼関係が重要だという。

「『教育委員会が権威的な“上から目線”で指示し、現場は従う』といった関係では、先生は研修で自己開示などできません。私が着任してすぐに言ったのは、『失敗大歓迎。まずはやってみよう』ということ。すると、先生たちはその言葉も味方にしてくれながら、授業を変えようと踏み出してくれました。

それほど『失敗しちゃいけない』という恐れがあったのでしょう。また、教育委員会と現場と子どもの関係はすべてつながっていくので、先生たちが子どもたちに『失敗はいくらでもしていい』と心から言えるようになるためにも、まずは教育委員会と現場との関係構築を大切にしました」

｢ピカピカのモデル校｣を作らなかった訳

加賀市の学びの改革は、モデル校を作らずに、市内の小・中学校23校（現在は22校）で一斉に始めた。「主体的・対話的で深い学び」の実現は国が明示しているものだからだ。しかし、理由はそれだけではない。

「予算と人員を与えて普段と異なる環境を作ってしまうと、周囲は『予算があるからできるんだ』『あの人がいるからできるんだ』と思いがちで、自分事になりません。また、ピカピカのモデル校とそうでない学校の子が中学校で合流した時、足並みを揃えることが大変です。

今回は『〇〇教育』のようなプラスオンの取り組みではなく、ベースとなる『学び方』の部分であり、『主体的・対話的で深い学び』が根付いていくことを目指していたので、モデル校という発想にはなりませんでした」

一斉に改革を進めた結果、教員たちに生まれたのが「あの学校も頑張っているから頑張ろう」という意識だ。「集合研修で教員同士が顔を合わせると『あの学校も悩んでいるんだ』『うちも負けていられない』なんて言葉も聞かれました。団体戦であったことや仲間の存在が、学びの改革を後押ししたことは間違いないと思います」と、島谷氏は振り返る。

一方で、学校に大きな転換を求めるということは、その“指導”を行ってきた教育委員会もまた、変わる必要があるということだろう。

「指示や権力で相手を変えようとせず、先生の思いを大切にしながら行政が示す大きな方向性に一緒に向かうことを大切にしてきましたが、伴走チームや指導主事もつねに悩んでいましたね。

何を持って伴走というかは人によって違いますし、『無理に引っ張ってしまったのでは』と葛藤し、試行錯誤の繰り返しでした。教育委員会と先生の関係もまた、先生と子どもたちの関係との相似形なのです」

教育改革は｢組織マネジメント｣に行き着く

教育長の任期を終えた島谷氏は2025年4月から教育支援機構（NITS）審議役として教員向けの研修を手掛けているが、「教育改革とは、結局、組織マネジメントに行き着く」と、島谷氏は語る。

とくに今は中堅層が少なく若手が多い学校が増え、校長の組織マネジメント力が問われる時代となった。ここは多くの管理職の悩みだが、管理職になる前にマネジメントを学ぶ機会がほとんどないのが実情だ。

そこでNITSは、校長研修、副校長・教頭研修、次世代リーダー育成と職階別で行っている中央研修において、どの階層でも必ず組織マネジメント力のプログラムを組み込んでいる。



さらに研修プログラムによっては、学校の課題解決に伴走するために、対面での集合研修で集中的に学び、その後は数カ月ごとにオンラインで成果や課題を共有し合う1〜2年間の「インターバル型研修」も実施している。

「研修では、それぞれ特定の学校課題について話し合っていたとしても、結局は職員間の人間関係や組織のあり方の問題に行き着くことが多いです。また、立場が上になるほど思考の癖や教育観などはなかなか変わりづらくなるため、とくに管理職ほど探究型の研修で新しい視座を入れることが大切です」

｢研修観の転換｣を図る新プログラムも始動

またNITSでは、2025年度から「研修マネジメント力協働開発プログラム」（以下、マネプロ）を、全国を7ブロックに分けて実施。これは、“教職員の研修を担当する人のための研修”で、センターの指導主事をはじめ、学校の研究主任なども対象としている。



マネプロは研修マネジメントに関するテーマを設け、参加者は対話や内省をしながら研修のあり方を模索する。希望すれば誰でも参加できるので意欲のある教員が集まり、どのブロックでも熱気に包まれるという。

マネプロの狙いについて島谷氏は「研修観の転換」だと説明する。

「先生や授業が変わるためには、研修もアップデートしなればいけません。教育界は前例踏襲が多く、県ごとに文化も違うので、県域を越えると違う風が入ってきやすく、驚きや学びも大きい。そして何より新しい挑戦には『試行錯誤』と『仲間』が必要なので、コミュニティーづくりをしながら研修観の転換に向けて、みんなで試行錯誤できる環境を作っていきたいです」

子どもに委ねる学びに取り組む自治体も増えてきたが、そうした学びを未知のものと捉える現場はまだまだ多い。しかし、次期学習指導要領の論点整理でも「多様な子供たちの『深い学び』を確かなものに」することが基盤とされており、授業改革や研修観の転換は急務だといえる。そんな過渡期の今こそ、立場や経験値、地域なども越えて対話を重ねることで見えてくるものがあるのではないだろうか。

