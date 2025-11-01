

「モームリ」のアドトラック（写真：編集部）

【写真】退職代行サービスを利用して、新卒入社した大手企業を9カ月で退職した女性

「できればしっかり辞めたかった」――。退職代行サービスの利用経験者を何人も取材してきた筆者は、涙を浮かべながらこう話す若者に出会ったことがある。

退職代行サービス「モームリ」の運営企業が「非弁行為」の疑いで家宅捜索を受けたことを機に、SNSでは退職代行そのものへの批判が目立つようになった。モームリの件は捜査の行方を見守るしかないが、使うほかないところまで追い込まれた人は確かに存在する。

「すぐに辞める若者が増えた」わけではない

退職代行の報道では「すぐに辞める若者が増えた」と論じられることもある。しかし、厚生労働省の統計を見ると、新卒3年以内の離職率は、大卒者で約30%、高卒者で約40%と、35年間ほとんど横ばいで推移している。新社会人が3年以内に会社を辞めることは、現代の若者に限った話ではない。この点は前提として認識しておく必要がある。

そのうえで、退職代行を利用している人の年齢層を見ていきたい。東京商工リサーチが企業を対象に実施したアンケート調査によると、退職代行を利用した人の60.8%が20代だった。この結果だけを見ると「交渉できない若者が増えた」という解釈も成り立ちそうだ。

しかし、退職代行の利用者に取材を重ねると、「精神的な負担を感じながら仕事を続けざるを得なかった結果、自分では退職を切り出せなくなり、退職代行に頼らざるを得なくなった」という声を聞く機会が多い。

まず、ハラスメント体質の企業や長時間労働を強いられる企業に入社した場合、心理的安全性が確保されていない環境のため、上司に退職を切り出すこと自体が大きなハードルとなる。「すぐに辞めて新しい企業へ移りたいが、直接言い出すのは難しい」というジレンマから、退職代行という手段を選ぶケースも少なくない。

一方で、コンプライアンス体制が整っているように見える企業でも、退職代行を利用する人は存在する。東京商工リサーチの調査を見ると、退職代行業者からの連絡を受けたことがある企業の割合は、中小企業が6.5%なのに対して、大企業では15.7%に上る。

新卒入社した大手企業を9カ月で退職した女性

大企業で退職代行を利用する理由は、大きく2つに分かれる。

1つは、コンプライアンス体制が形骸化しているケースだ。大企業は部署や支店によって働き方が大きく異なる。制度が整備されていたとしても、配属先によってはサービス残業の常態化や過度な「詰め」が行われていることもある。

例えば、新卒で入社した大手企業を9カ月で退職した女性はこの事例に該当する。女性は筆者の取材に対し、「上司から、他の従業員がいる前で体型を揶揄されたり、些細なことで怒鳴られることが続きました」と、言葉に詰まりながら当時の状況を説明してくれた。

会社に行くことが億劫になり、次第にトイレに駆け込んで涙を流すようになったことも語っていた。「できればしっかり辞めたかった」と悔しさを滲ませる女性の姿は、「気軽に退職代行を使う若者」というステレオタイプとはかけ離れたものだった。

もう1つが、従業員と企業にミスマッチが生じているケースだ。従業員がミスマッチを認識しながら働き続けた結果、自己効力感を得られずに心が折れてしまう。こうした状態では、上司や人事に相談する気力も失われ、退職の意思を伝えることすら負担に感じるようになる。

さらに、そもそも退職の手続きやフローを知らない新入社員も多く、「どう辞めればいいのか分からない」という不安から、手続きを代行してくれるサービスに頼るケースもある。入社したばかりの社員の一定数が退職するのは避けられない現実であり、企業の責任と言い切れない部分はあるが、こうした背景も考慮に入れておく必要があるだろう。

キャリアを積んだ30代以上が退職代行を使う理由

一方で、30代以上で退職代行を使う人たちもいる。転職や退職の経験を持つ人たちは、なぜ退職代行に申し込むのだろうか。

取材を通じて見えてきたのは、転職や異動をきっかけに就業環境が悪化し、過重労働を強いられたり、ハラスメントを受けたりするケースだ。ブラック化している職場に、従業員が1人で対抗することは難しい。さらに、このような環境では退職を申し出ても恫喝されたり、手続きを遅延されたりする恐れがある。過去の退職経験があっても、こうした悪質な職場では通常の手続きが通用しないため、退職代行に頼る必要性が生じるのだ。

順調にキャリアを積んでいたが育休復帰後、男性上司の対応が一変。小さな会社でハラスメントなどを通報する先もなく、やむをえず退職代行サービスを使用したという女性もいた。「万が一のことを考えると怖くて、自分で交渉することはできませんでした」と語っており、退職時に第三者の介入が必要になる場合があることを実感させられた。

また、企業との条件交渉のために退職代行を活用する人もいる。会社を辞める際には、複数の上司と面談し、説得しながら退職日や有給休暇の消化などの条件を決める必要がある。転職先が決まっている場合、退職日をずらすことはできないが、企業がその日程に合わせて後任を確保できるとは限らない。結果として、新しい会社の入社日ギリギリまで働いたり、サービス残業を強いられたりするケースもあり、多くの場合、従業員側が「折れる」ことになる。

会社と従業員がわだかまりを残さずに退職することは難しい

企業と従業員は契約関係である以上、利害関係でもある。その当事者同士が交渉を進めると、お互いの立場や感情が介入し、スムーズに進まない可能性がある。また、従業員が心身ともに疲弊している場合、自分で交渉を進めることは現実的とは言えない。

企業の組織体制は基本的に縦割りだ。配属や採用などの権限が各部署に委ねられていることも多く、第三者が介入する組織体制が整備されていることは少ない。

企業にとって、コストをかけて採用した従業員が簡単に退職できる体制を整備するメリットは薄く、退職すること自体を「裏切り」と捉える文化も根強く残っている。そのため、今後も退職しやすい環境が実現することは難しいと思われる。現時点では、退職代行が一定の役割を果たしている側面は否めない。

ただし、退職代行が提供するサービスには、民間企業、労働組合、弁護士事務所がそれぞれ提供しているものがあることは把握しておきたい。このうち、弁護士資格を持たない民間企業が提供するサービスでは、退職意思の通知しか認められていない。そのため、有給消化や未払い残業代などの交渉事項がある場合には、本人が直接交渉しなければならなくなる可能性がある点に注意が必要だ。

退職代行の使用をオープンにして転職に成功している人もいるが、退職回数が増えると転職活動で不利になることもある。そのため、退職代行はあくまで退職するための選択肢の1つとして位置づけておきたい。

転職市場が活況となり、自律したキャリア形成が求められる現代。働く人の価値観は変化しつつあるが、まだまだ退職のオープン化は実現していない。企業と会社員の利害関係を調整する仕組みが整い、退職代行が必要なくなる日は訪れるのだろうか。

（中 たんぺい ： フリーライター）