■北海道・東北で最大瞬間風速40メートル

きょうは発達する低気圧の影響で、北日本で大荒れの天気になります。東北は午前中を中心に雨と風が強まり、北海道は日中、雨と風のピークを迎えます。北海道は暴風や大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに警戒が必要で、交通機関の乱れにもご注意下さい。特に道東は外出が危険になるほどの暴風が吹き、停電のおそれもあります。山のレジャーも危険です。また、釧路地方と根室地方は高潮による浸水にも厳重に警戒してください。

■北陸は雷雨・関東から九州は天気回復も局地的ににわか雨

上空の寒気の影響で、山陰から北の日本海側も断続的に雨が降り、北陸は雷雨になる所もあるでしょう。関東から九州の太平洋側は日中、天気が回復します。ただ、日差しが戻る地域も狭い範囲でにわか雨があるでしょう。大阪、名古屋は日中、関東も夕方以降にわか雨の可能性があります。

■昼間は日差しのもとでは快適な陽気

きょうは東日本や西日本できのうより気温が高い所が多くなります。きのう昼間も空気がヒンヤリとした東京も、きょうはきのうより6℃も気温が高く、23℃まで上がる予想です。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：11℃ 釧路：12℃

青森 ：13℃ 盛岡：14℃

仙台 ：19℃ 新潟：18℃

長野 ：17℃ 金沢：17℃

名古屋：21℃ 東京：23℃

大阪 ：20℃ 岡山：20℃

広島 ：21℃ 松江：18℃

高知 ：24℃ 福岡：21℃

鹿児島：24℃ 那覇：27℃

■三連休中は晩秋の天気傾向

あすとあさっても日本海側や北海道でくもりや雨になるでしょう。北陸を中心に雷雨になる所もありそうです。一方、関東から九州の太平洋側では晴れて、行楽日和になります。朝晩は冷えますが、日差しのもとでは過ごしやすい陽気になりそうです。