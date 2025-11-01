¡ÚÎòÂåÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à°ìÍ÷¡Û¸µÆü·èÀï ¡ª 2026Ç¯ºÇ½é¤ÎÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡È¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡ÉÂè70²óÂç²ñ¤òÀ©¤¹¤Î¤Ï
º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È2¤«·î¡£2026Ç¯ºÇ½é¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡×¤¬1·î1Æü¤Ë¡¢·²ÇÏ¸©Ä£Á°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡¦¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤¹¤ë7¶è´Ö¡ÊÁ´Ä¹100km¡Ë¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£70²óÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤ÎÂç²ñ¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¡£11·î3Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë³ÆÃÏ¤ÇÍ½Áª²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¢¨¼Ì¿¿¤Ï2025Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿°°²½À®¡¦½¡ÌÔÁí´ÆÆÄ¤ÎÆ¹¾å¤²
¢£ÎòÂåÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à
1957Ç¯3·î3Æü¡Ê83.5km¡ËÈ¬È¨À½ïÄ 4»þ´Ö27Ê¬58
1958Ç¯3·î2Æü¡Ê83.5km¡Ë¥ê¥Ã¥«¡¼¥ß¥·¥ó 4»þ´Ö28Ê¬21
1959Ç¯3·î1Æü¡Ê83.5km¡Ë¥ê¥Ã¥«¡¼¥ß¥·¥ó 4»þ´Ö27Ê¬56
1960Ç¯2·î21Æü¡Ê83.5km¡ËÈ¬È¨À½ïÄ¡¡4»þ´Ö30Ê¬11
1960Ç¯12·î18Æü¡Ê83.5km¡Ë¥ê¥Ã¥«¡¼¥ß¥·¥ó¡¡4»þ´Ö25Ê¬23
1961Ç¯12·î17Æü¡Ê83.6km¡ËÅìµþµÞ¹Ô¡¡4»þ´Ö25Ê¬35
1962Ç¯12·î16Æü¡Ê83.6km¡ËÈ¬È¨À½ïÄ¡¡4»þ´Ö16Ê¬04
1963Ç¯12·î15Æü¡Ê83.6km¡ËÅìµþµÞ¹Ô¡¡4»þ´Ö16Ê¬13
1964Ç¯12·î20Æü¡Ê83.6km¡Ë°°²½À® 4»þ´Ö13Ê¬28
1965Ç¯12·î19Æü¡Ê83.6km¡Ë°°²½À® 4»þ´Ö14Ê¬21
1966Ç¯12·î18Æü¡Ê83.0km¡Ë°°²½À® 4»þ´Ö15Ê¬44
1967Ç¯12·î17Æü¡Ê83.0km¡ËÅÅÅÅÃæ¹ñ¡¡4»þ´Ö14Ê¬57
1968Ç¯12·î22Æü¡Ê83.0km¡Ë°°²½À®¡¡4»þ´Ö11Ê¬45
1969Ç¯12·î21Æü¡Ê83.0km¡ËÅìÍÎ¹©¶È¡¡4»þ´Ö08Ê¬11
1970Ç¯12·î20Æü¡Ê99.4km¡ËÅÅÅÅÃæ¹ñ¡¡5»þ´Ö00Ê¬59
1971Ç¯12·î19Æü¡Ê99.4km¡ËÅìÍÎ¹©¶È¡¡5»þ´Ö02Ê¬08
1972Ç¯12·î17Æü¡Ê99.4km¡Ë¥¯¥é¥ì¡¡4»þ´Ö58Ê¬10
1973Ç¯12·î16Æü¡Ê99.0km¡Ë°°²½À®¡¡5»þ´Ö06Ê¬47
1974Ç¯12·î15Æü¡Ê99.0km¡Ë¾âËÂ 5»þ´Ö01Ê¬42
1975Ç¯12·î21Æü¡Ê99.0km¡Ë°°²½À®¡¡4»þ´Ö58Ê¬48
1976Ç¯12·î19Æü¡Ê99.0km¡Ë¾âËÂ¡¡4»þ´Ö58Ê¬42
1977Ç¯12·î18Æü¡Ê99.0km¡Ë¾âËÂ¡¡5»þ´Ö00Ê¬10
1978Ç¯12·î17Æü¡Ê99.0km¡Ë°°²½À®¡¡5»þ´Ö00Ê¬09
1979Ç¯12·î16Æü¡Ê99.0km¡Ë°°²½À®¡¡4»þ´Ö57Ê¬15
1980Ç¯12·î21Æü¡Ê99.0km¡Ë°°²½À®¡¡4»þ´Ö56Ê¬00
1981Ç¯12·î20Æü¡Ê99.0km¡Ë°°²½À®¡¡4»þ´Ö59Ê¬18
1982Ç¯12·î19Æü¡Ê99.0km¡Ë°°²½À®¡¡4»þ´Ö56Ê¬42
1983Ç¯12·î18Æü¡Ê99.0km¡Ë°°²½À®¡¡4»þ´Ö57Ê¬11
1984Ç¯12·î16Æü¡Ê99.0km¡Ë¥ñ¥¹¥Ó¡¼¿©ÉÊ¡¡4»þ´Ö48Ê¬32
1985Ç¯12·î15Æü¡Ê99.0km¡Ë¥ñ¥¹¥Ó¡¼¿©ÉÊ¡¡4»þ´Ö54Ê¬30
1986Ç¯12·î21Æü¡Ê84.4km¡Ë¥ñ¥¹¥Ó¡¼¿©ÉÊ¡¡4»þ´Ö04Ê¬01
1988Ç¯1·î1Æü¡Ê84.9km¡Ë¥ñ¥¹¥Ó¡¼¿©ÉÊ¡¡4»þ´Ö05Ê¬45
1989Ç¯1·î1Æü¡Ê86.3km¡ËÆü»º¼«Æ°¼Ö¡¡4»þ´Ö14Ê¬52
1990Ç¯1·î1Æü¡Ê86.3km¡Ë°°²½À®¡¡4»þ´Ö13Ê¬52
1991Ç¯1·î1Æü¡Ê86.3km¡Ë°°²½À®¡¡4»þ´Ö10Ê¬04
1992Ç¯1·î1Æü¡Ê86.3km¡Ë°°²½À®¡¡4»þ´Ö08Ê¬24
1993Ç¯1·î1Æü¡Ê86.3km¡Ë°°²½À®¡¡4»þ´Ö10Ê¬50
1994Ç¯1·î1Æü¡Ê86.3km¡Ë°°²½À®¡¡4»þ´Ö14Ê¬21
1995Ç¯1·î1Æü¡Ê86.3km¡Ë°°²½À®¡¡4»þ´Ö15Ê¬02
1996Ç¯1·î1Æü¡Ê86.3km¡Ë¾âËÂ¡¡4»þ´Ö14Ê¬33
1997Ç¯1·î1Æü¡Ê86.3km¡Ë°°²½À®¡¡4»þ´Ö07Ê¬54
1998Ç¯1·î1Æü¡Ê86.3km¡Ë°°²½À®¡¡4»þ´Ö06Ê¬28
1999Ç¯1·î1Æü¡Ê86.4km¡Ë°°²½À®¡¡4»þ´Ö11Ê¬34
2000Ç¯1·î1Æü¡Ê86.4km¡ËÉÙ»ÎÄÌ¡¡4»þ´Ö12Ê¬07
2001Ç¯1·î1Æü¡Ê100km¡Ë¥³¥Ë¥«¡¡4»þ´Ö49Ê¬44
2002Ç¯1·î1Æü¡Ê100km¡Ë¥³¥Ë¥«¡¡4»þ´Ö45Ê¬32
2003Ç¯1·î1Æü¡Ê100km¡Ë¥³¥Ë¥«¡¡4»þ´Ö44Ê¬48
2004Ç¯1·î1Æü¡Ê100km¡ËÃæ¹ñÅÅÎÏ¡¡4»þ´Ö47Ê¬03
2005Ç¯1·î1Æü¡Ê100km¡Ë¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¡¡4»þ´Ö48Ê¬57
2006Ç¯1·î1Æü¡Ê100km¡Ë¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¡¡4»þ´Ö44Ê¬54
2007Ç¯1·î1Æü¡Ê100km¡ËÃæ¹ñÅÅÎÏ¡¡4»þ´Ö47Ê¬02
2008Ç¯1·î1Æü¡Ê100km¡Ë¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¡¡4»þ´Ö46Ê¬28
2009Ç¯1·î1Æü¡Ê100km¡ËÉÙ»ÎÄÌ¡¡4»þ´Ö51Ê¬55
2010Ç¯1·î1Æü¡Ê100km¡ËÆüÀ¶¿©ÉÊ¥°¥ë¡¼¥×¡¡4»þ´Ö50Ê¬07
2011Ç¯1·î1Æü¡Ê100km¡Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¡4»þ´Ö51Ê¬56
2012Ç¯1·î1Æü¡Ê100km¡ËÆüÀ¶¿©ÉÊ¥°¥ë¡¼¥×¡¡4»þ´Ö49Ê¬32
2013Ç¯1·î1Æü¡Ê100km¡Ë¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¡¡4»þ´Ö51Ê¬32
2014Ç¯1·î1Æü¡Ê100km¡Ë¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¡¡4»þ´Ö53Ê¬35
2015Ç¯1·î1Æü¡Ê100km¡Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¡4»þ´Ö51Ê¬41
2016Ç¯1·î1Æü¡Ê100km¡Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¡4»þ´Ö52Ê¬15
2017Ç¯1·î1Æü¡Ê100km¡Ë°°²½À®¡¡4»þ´Ö49Ê¬55
2018Ç¯1·î1Æü¡Ê100km¡Ë°°²½À®¡¡4»þ´Ö52Ê¬18
2019Ç¯1·î1Æü¡Ê100km¡Ë°°²½À®¡¡4»þ´Ö51Ê¬27
2020Ç¯1·î1Æü¡Ê100km¡Ë°°²½À®¡¡4»þ´Ö46Ê¬07
2021Ç¯1·î1Æü¡Ê100km¡ËÉÙ»ÎÄÌ¡¡4»þ´Ö48Ê¬52
2022Ç¯1·î1Æü¡Ê100km¡ËHonda¡¡4»þ´Ö51Ê¬01
2023Ç¯1·î1Æü¡Ê100km¡ËHonda¡¡4»þ´Ö48Ê¬06
2024Ç¯1·î1Æü¡Ê100km¡Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¡4»þ´Ö49Ê¬02
2025Ç¯1·î1Æü¡Ê100km¡Ë°°²½À®¡¡4»þ´Ö47Ê¬32