31日、高市首相は一連の外交日程の最後の大きな山場、中国の習近平国家主席との首脳会談に臨みました。

一連の外交日程の最後の山場をむかえた高市首相。

高市首相「かなり中身の濃い、充実した議論ができたと思っております」

その相手は、中国の習近平国家主席です。高市首相就任後、初めてとなった日中首脳会談。

習近平国家主席「あちらへどうぞ」

■日中首脳会談のポイント

1．建設的で安定的な日中関係の構築

2．中国をめぐる懸念 どこまで率直に伝える？

今回の会談のポイントは主に2つ。「建設的で安定的な日中関係」の構築を確認できるか。そして、中国をめぐる懸念について、高市首相がどこまで率直に伝えるか。

習近平国家主席「これは私と高市首相と初の対面です」

冒頭、習主席は、高市首相が所信表明演説で中国について述べた言葉を引用しました。

習近平国家主席「（高市首相が就任後に）中国は日本の重要な隣国だ、建設的で安定的な関係を構築する必要があり、戦略的互恵関係を全面的に推進する必要があると表明しました。これは、あなたと新しい内閣が中日関係を重視していることの表れです。新時代の要求に合致した建設的かつ安定的な中日関係構築に力を注ぎます」

これに対して、高市首相は…

高市首相「中国は日本にとって重要な隣国でございます。戦略的互恵関係の包括的な推進と、建設的かつ安定的な関係の構築という日中関係の大きな方向性を改めて確認したいと考えています」

互いを「重要な隣国」と表現。「戦略的互恵関係」を推進し、「建設的で安定的な関係」を構築していく方針を確認した高市首相と習主席。

中国政府関係者は、2人の今後の関係について…

中国政府関係者「両首脳の関係としてはいいスタートが切れたのではないか」

こう話しているということです。

■中国をめぐる懸念 どこまで率直に伝える？

2つ目のポイントである、中国をめぐる懸念をどこまで率直に伝えるかについて、高市首相は…

高市首相「わりと率直に私が懸念していることも含めて申し上げました。協力しあえる点についても申し上げました」

（10月31日放送『news zero』より）