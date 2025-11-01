M!LKの佐野勇斗が、本日11月1日19時放送の相葉雅紀がMCを務める動物番組『嗚呼!!みんなの動物園』（日本テレビ系）に出演する。

（関連：M!LK、最大動員ツアーで広げる表現の振り幅 全身全霊で届けた横浜アリーナ公演レポ）

今回は、相葉の保護犬トリミングに佐野が初登場。ブリーダーから飼育放棄された超大型犬のボルゾイと、廃業ブリーダーから保護された全身毛むくじゃらのトイプードルミックスのトリミングを行う。

これまできちんとお世話されていなかったのか、2匹とも至るところに毛玉をため込み、人におびえるそぶりを見せる。特にミックス犬の方は、表情も分からないほど顔中の毛も伸び放題。その姿を目の当たりにした佐野は、一瞬言葉を失うも、トリミングが始まると怖がらないよう両耳を自らの手で塞いでバリカンの音を遮るなど、終始保護犬に寄り添い全力で相葉の作業をサポートする。

また、実家の犬を溺愛する佐野は、犬が好きすぎるせいなのかあやし方も独特。「かわいいね」「大丈夫だよ」という犬に対する甘い言葉が、あるキャラクターの話し方に似ていて相葉の笑いを誘う場面も見られた。

さらに、佐野は相葉の作業を間近で見て、「速い！」「すごい！」を連発し、相葉を「芸能界で一番優しい人だよ」と保護犬に紹介するほどその人柄を絶賛する。

番組ではこのほか、活動休止期間を経て復帰を発表したティモンディの前田裕太が預かりお世話していた保護猫 モンローの最新映像も紹介する。

（文=リアルサウンド編集部）