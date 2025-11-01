「仮に2万人入ったら7億円の経済効果」ファジアーノ岡山の新たなホームスタジアム 大学生や高校生が理想のスタジアム像などを考える
建設の意義についてさまざまな議論がなされているファジアーノ岡山の新たなホームスタジアムです。大学生や高校生が理想のスタジアム像などを考えるワークショップが開かれました。
ワークショップは、プロスポーツによる街の活性化などについて研究、イベントなども企画する岡山大学の学生サークルSCoP（スコップ）が開いたもので、大学生や高校生35人が参加しました。
（日本政策投資銀行 岡山事務所 長澤健一所長）
「仮に2万人入ったらどのくらい経済効果増えるか計算すると、今は7億円の利益というか経済効果を逃している」
立地やコンセプトは？
ファジアーノ岡山は今シーズン、J1のすべての試合で、ホームエリアのチケットが完売。新スタジアムの建設を求める署名は50万筆を超えるなど機運が高まっています。
今回のワークショップでは立地やコンセプトやなどについて議論を深めました。学生ならではの自由な発想も飛び出します。
（参加者）
「一番強みとして災害時の拠点となるスタジアムということで吉備中央町に置こうと考えている」
「万博のようなことをしてみたいなと。ターゲットが県外の岡山を知りたい人と、県内では3世代。おじいちゃん、子ども、その子どもが一緒に来られるみたいな」「企画名は湯郷にちなんでYou now go！で」
「学生の良さ、面白さに現実味をミックスさせたい」
（参加者）
「実現してほしいなって思ってもらえるような、自分たちだけじゃなくていろんな人が楽しめる、あってほしいようなスタジアム」
「学生の良さ、面白さを出しつつも現実味があるところをミックスさせていきたい」
（SCoP 加原このみさん）
「これからの未来を担っていく世代であると思うので、まだいかせきれてないポテンシャル可能性というのもあるので、そこの部分も含めて今後も活動していけたら」
11月もワークショップを行い、理想のスタジアムのアイデアをまとめ、12月に開くフォーラムで発表する予定です。