¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¤¬12·î¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Î°ìÉôÊóÆ»¤Ë¡¢ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£10·î24ÆüÊüÁ÷²ó¤ÎÆâÍÆ¤¬Ä¾Á°¤Çº¹¤·ÂØ¤¨¤È¤Ê¤ê¡¢MC¤ÎÀéÄ»¡¦Âç¸ç»á¤¬ÂÐ±þ¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤º¹ßÈÄ¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²²Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¤Ç¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢ÍÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØDOWNTOWN¡Ü¡Ù¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÆÃ°Û¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ìÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡¶¶ËÜÌ¤Íè¡Ë
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ç¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î²¾Áõ¤ò
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾åÁØÉô¤¬ÌäÂê»ë¡©
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÇ¯Æâ½ªÎ»¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö»á¤¬MC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾¾ËÜ»á¤Î°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¸å¤Ï¡¢ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç»á¤¬MC¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10·î24ÆüÊüÁ÷²ó¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¥ó»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂç¸ç»á¤¬¾¾ËÜ»á¤Î²¾Áõ¤ò¤·¤Æ¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾åÁØÉô¤¬¡¢¾¾ËÜ»á¤Î²¾Áõ¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÂç¸ç»á¤¬ÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÀÞ¤·¤â¡¢¾¾ËÜ»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤ëÍÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØDOWNTOWN¡Ü¡Ù¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¤¬11·î1Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNS¤ÇÆâÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¤Û¤ó¤Î1¥«·î¤Û¤ÉÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¾ðÊóÅýÀ©¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ë¶á¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ø¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò»î¤ß¤Æ¤â¡¢¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¾ðÊó¤¬¹ß¤ê¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¶È³¦¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÍÎÏ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ï¡¢¡Ö¾Íè¤´°ì½ï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï°ìÀÚ¤Î¼èºà¤ò¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
