中島健人＆Mattが『新しいカギ』でリベンジかくれんぼ！「今回は絶対見つかりたくない！」（中島）

11月1日19時からフジテレビにて『新しいカギ』が放送される。

今回は、中島健人、Mattを迎えてカギメンバーが学校内の至るところに隠れ、全校生徒とかくれんぼ対決を行う人気企画「学校かくれんぼ」と、実演ゲストに那須川天心、審査員にあの、櫻坂46武元唯衣、藤田ニコルを迎え粗品率いる全校生徒とカギメンバーが競い合う大喜利企画「ハイスクール大喜利」を届ける。

■「学校かくれんぼ」が長野に初上陸

今回の「学校かくれんぼ」は中島、Mattを迎えて、長野県佐久市にある私立佐久長聖中学校、サミットアカデミーエレメンタリースクール佐久の中学生・小学生の合同チームと対戦する。

中島は2月22日放送、Mattは2024年1月13日の放送以来、2度目の参戦。前回隠れ切ることができなかったふたりはリベンジに意気込む。特にこれまで参戦したゲストのなかで最速で見つかった中島は、「今日は最後まで残るつもりで来ました！ 絶対見つかりたくない!!」と闘志を燃やす。

「新日本かくれんぼ協会」会長の隠密マサル（チョコレートプラネット長田庄平）はふたりのために、渾身の隠れ場所を用意。実際に隠れ場所を見て、中島は「カギ史上、いちばん狭い場所じゃない!? 負けるわけにはいかないので隠れ切ります！」、Mattは「これ、作ったんですか!?」と驚き、「今回絶対見つからないと思います！」と自信をのぞかせる。

一方、生徒やスタッフに変装して隠れることが多いハナコ秋山寛貴に、今回は番組が出演映画『ブラック・ショーマン』にちなみ、隠密がマジックのような仕掛けを施したスペシャルな隠れ場所を用意。秋山は「『ブラック・ショーマン』メンバーとして隠れ切ります！」といつも以上にやる気十分。

しかし、盤石かと思われたカギチームに、開始早々、予想外の展開が待ち受ける。応募してくれた生徒たちが校内放送で、「図書館、体育館は80パーセントくらいの確率で隠れています」や「Mattさんは前回、香水のにおいで見つかっています。皆さん嗅覚も使って探してください」など見つけるためのヒントとなるような情報を発信。

これを聞いていたカギチームは「ヤバい」「こんなの初めて…」と焦り、早くも緊張が走る。中島、Mattはリベンジを果たし、カギチームは5連勝を飾ることができるのか。激戦必至の勝敗の行方をお見逃しなく。

■高校生たちが考えた「負けた時のダサい言い訳」に那須川天心、大絶賛

今回の「ハイスクール大喜利」は、茨城県水戸市にある県立水戸桜ノ牧高等学校で開催。事前に生徒たちから提出してもらった回答のなかから、霜降り明星の粗品がよりすぐりの“おもしろ回答”をチョイスし、カギチームと交互に発表していく。

今回実演ゲストに、11月24日にプロボクシングWBC世界バンタム級王座決定戦で世界初挑戦する同級1位の那須川天心が登場。お題「ケンカ無敗の天心くんが初めて負けた後に放ったダサい言い訳とは？」を実演する。「生徒の皆さん、めちゃくちゃ上手で！ もしピンチになったら使わせてもらいます（笑）」と那須川も太鼓判を押す、珠玉の回答が次々と飛び出す。

審査を務めるあの、武元、藤田、そして生徒や先生、より多くの人を笑わすことができるのは誰か。人気学校シリーズ2本立てでお届けする『新しいカギ』は、11月1日19時スタート。

(C)フジテレビ

■番組情報

フジテレビ『新しいカギ』

11/0１（土）19:00～21:00

出演者」霜降り明星（せいや、粗品）、チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）、ハナコ（菊田竜大、秋山寛貴、岡部大）

※以下、五十音順

「学校かくれんぼ」

ゲスト：中島健人、Matt

「ハイスクール大喜利」

実演ゲスト：那須川天心

審査員：あの、武元唯衣（櫻坂46）、藤田ニコル

進行：上垣皓太朗フジテレビアナウンサー

