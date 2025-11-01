「昨季の半分しか力を出せていない」「水準を大きく下回る」日本代表主将を現地メディアが糾弾。プレミア王者はまさかの７戦６敗…「リバプールでの時間は終わりに向かっている」
リバプールは10月29日、リーグカップ４回戦のクリスタル・パレス戦で０−３と手痛い黒星を喫した。アルネ・スロット監督が多くの選手を入れ替えたとはいえ、酷評は避けられない。怒りの矛先は、先発フル出場した遠藤航にも向けられている。
多くの主力を休ませて臨んだリバプールだが、８月のコミュニティ・シールド、９月のプレミアリーグでも敗れていたパレス相手に３か月連続の敗戦とあり、大きな批判を浴びている。
リバプールの専門サイト『Rousing The Kop』は10月30日、「３人のCBでは不十分ということは非常に明確になった。エンドウとアンドリュー・ロバートソンはいずれも無理やりジョー・ゴメスと組むかたちだったからだ」と報じた。
「最初の40分は彼らのパフォーマンスも見事だった。だが、それ以降はヒビが見え始め、特にエンドウのパフォーマンスはひどかった。スロットは昨季、エンドウを『特別』と評したかもしれない。だが、今季の彼はまったくそうではない。日本代表は出場するたびに本来のスタンダードを大きく下回る出来で、昨季の彼の半分しか力を出せていないかのようだ」
「守備的MFという本職だろうが、CBとしての起用だろうが、リバプールでのエンドウの時間が自然な終わりに向かっていることは明白だ」
昨季は出場機会が激減しながらも、シーズン途中から“クローザー”の地位を手にした。だが、今季は再び厳しいスタートとなっている。チームも出だしは好調と思われたが、その後は公式戦で７戦６敗と大不振に陥った。
スロット率いるリバプールは、事態を好転させられるのか。そしてそこに遠藤はいるのか。ワールドカップに向かう大事なシーズンだけに、今後の状況に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
