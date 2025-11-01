「監督がヤマダを望んだというのか？」日本人エース放出→補強失敗で不振の欧州名門に伝説FWが苦言。代表歴なしのJリーガー獲得には「理解できない」
セルティック監督を突如辞任したブレンダン・ロジャーズが、チーム編成をめぐってクラブと衝突していたのは明らかだった。
昨季、シーズン半ばに古橋亨梧を売却したセルティックは、代役のストライカーを獲得せず。前田大然をCFにコンバートしてしのぐと、日本代表の韋駄天FWが公式戦33得点と活躍し、タイトル獲得を達成している。
だが、セルティックは夏にニコラス・キューンも売却。さらにジョッタが負傷で長期離脱になったにもかかわらず、アダム・イダも放出する。最終的にフリーだったケレチ・イヘアナチョを加えたが、補強の拙さを批判するファンやメディアは多かった。
なかでも議論を呼んだのが、それぞれ日本代表歴が１試合とゼロの山田新と稲村隼翔らの獲得だ。ロジャーズが「クラブの補強」と話すなど、自身が望んだ選手でないことを示唆していたからだ。
セルティックの専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、レジェンドOBの元イングランド代表FWクリス・サットンは、英衛星放送『Sky Sports』で「ロジャーズが１月にキョウゴを失ったことだけでも考えてみよう」と話している。
「そして夏に彼にはストライカーの獲得希望リストがあった。次のレベルに引き上げることを望む選手だ。その希望リストが、カラム・オスマンド、ヤマダ、イヘアナチョ...。その３人をロジャーズが望んだというのか？ ハーツ戦でジョニー・ケニーの先発をロジャーズが望んでいたと思うか？ そんなはずはない」
元イングランド代表FWは「それにイナムラやジャマイ・シンプソン＝ピュージーのような状況もあった。頭を掻きむしりたくなる状況だ。誰も理解できないと思うからね」と続けた。
「もう何年もセルティックは補強戦略で大きな問題を抱えている。誰もその真相が分かっていない。ゴタゴタしている」
昨季のセルティックは国内で支配を続け、欧州でもチャンピオンズ・リーグでベスト16に迫るなど躍進。今季はさらに上昇気流に乗ることが期待されていた。それが国内でも首位に８ポイント差の２位につけているだけに、周囲のフラストレーションは高まるばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「最優先のターゲットだ」イタリア王者が日本代表MFの獲得に本腰か！世界的名将が熱望と現地報道！“欧州１位”との争奪戦も「質の高い左利きのウイング」
昨季、シーズン半ばに古橋亨梧を売却したセルティックは、代役のストライカーを獲得せず。前田大然をCFにコンバートしてしのぐと、日本代表の韋駄天FWが公式戦33得点と活躍し、タイトル獲得を達成している。
だが、セルティックは夏にニコラス・キューンも売却。さらにジョッタが負傷で長期離脱になったにもかかわらず、アダム・イダも放出する。最終的にフリーだったケレチ・イヘアナチョを加えたが、補強の拙さを批判するファンやメディアは多かった。
セルティックの専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、レジェンドOBの元イングランド代表FWクリス・サットンは、英衛星放送『Sky Sports』で「ロジャーズが１月にキョウゴを失ったことだけでも考えてみよう」と話している。
「そして夏に彼にはストライカーの獲得希望リストがあった。次のレベルに引き上げることを望む選手だ。その希望リストが、カラム・オスマンド、ヤマダ、イヘアナチョ...。その３人をロジャーズが望んだというのか？ ハーツ戦でジョニー・ケニーの先発をロジャーズが望んでいたと思うか？ そんなはずはない」
元イングランド代表FWは「それにイナムラやジャマイ・シンプソン＝ピュージーのような状況もあった。頭を掻きむしりたくなる状況だ。誰も理解できないと思うからね」と続けた。
「もう何年もセルティックは補強戦略で大きな問題を抱えている。誰もその真相が分かっていない。ゴタゴタしている」
昨季のセルティックは国内で支配を続け、欧州でもチャンピオンズ・リーグでベスト16に迫るなど躍進。今季はさらに上昇気流に乗ることが期待されていた。それが国内でも首位に８ポイント差の２位につけているだけに、周囲のフラストレーションは高まるばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「最優先のターゲットだ」イタリア王者が日本代表MFの獲得に本腰か！世界的名将が熱望と現地報道！“欧州１位”との争奪戦も「質の高い左利きのウイング」