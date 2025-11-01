Snow Man佐久間大介、オリジナルネイルに「本当にきれい！」『サクサクヒムヒム』でアートネイルを深掘り

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』。11月1日の放送では、爪に“自分らしさ”や“思い出”を込めるアートネイルを深掘りする。

■アートネイルに馴染みのない佐久間「“やりて～”ってなるんですかね？」

ネイルといえば、“女性のためのもの”というイメージを持つ人も多いだろう。しかし、最近では男性にもその人気がじわじわと広まってきているんだとか。2022年9月に実施された「メンズネイルに関する意識・実態調査」では、15歳～49歳の男性のうち10人に1人がメンズネイルを体験したことがあるという結果も。

今回のテーマがアートネイルだと発表されると、未体験の日村は「これを今日学んでさ、終わった頃には“これやってみたい”みたいな（気持ちになるのか）？」と少し戸惑い気味。アートネイルに馴染みのない佐久間も「“やりて～”ってなるんですかね？」と、半信半疑の表情を浮かべる。

そんなアートネイルの魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”を担当するのは、韓国アイドルのLE SSERAFIMをはじめ、Bjork（「o」は、ウムラウト付きが正式表記）やSZAら世界的アーティストも担当する、ネイリストのともにゃんにゃんさん。そして、ネイルを1日に5回を変えるほどネイルが大好きすぎるというキャベツさん。

おしつじさんによれば、アートネイルは他の美容とは異なる唯一の魅力があるのだそう。髪形やメイク、服装は鏡を通してしか見ることができないが、ネイルだけは自分の手元を見ればいつでも直接確認することができ、見るたびに心を明るくしてくれるのだという。

■ライブ参戦にぴったりなオリジナルネイルとは!?

サクヒムは実際にスタジオでアートネイルを体験しながら、

1.十人十色！ 自分だけのデザインを楽しめる！

2.日々進化する革新的なネイルアイテム

3.楽しかった思い出をネイルに詰め込む！ サクヒムのオリジナルネイルが完成

という3つのポイントを深掘りしていく。

当初はアートネイルにあまり関心がなかった様子のサクヒムだったが、実際に体験したり、仕上がったオリジナルネイルを目にしたりすることで、アートネイルへの印象もガラリと変わった様子。

佐久間は自身の完成したオリジナルネイルを見て、「本当にきれい！」と気に入った様子。日村も「すげえ、すげえかわいい、ハート」と推すほどの出来となった、佐久間ファン必見のライブ参戦にぴったりなオリジナルネイルとは!?

こうしてアートネイルを体験することで、その魅力を知ったサクヒム。果たして、佐久間と日村にとって“推し”となったのか…？ ぜひ、番組をチェックしよう。

■番組情報

日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

11/01（土）23:30～23:55

※放送後からTVerにて無料配信を実施

出演：佐久間大介（Snow Man）、日村勇紀（バナナマン）

