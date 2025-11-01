1日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比190円安の5万2280円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万2411.34円に対しては131.34円安。出来高は9885枚だった。



TOPIX先物期近は3322.5ポイントと前日比11.5ポイント安、TOPIX現物終値比9.33ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 52280 -190 9885

日経225mini 52270 -200 198724

TOPIX先物 3322.5 -11.5 14065

JPX日経400先物 30005 -150 1147

グロース指数先物 699 -9 772

東証REIT指数先物 売買不成立



