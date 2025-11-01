　1日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比190円安の5万2280円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万2411.34円に対しては131.34円安。出来高は9885枚だった。

　TOPIX先物期近は3322.5ポイントと前日比11.5ポイント安、TOPIX現物終値比9.33ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52280　　　　　-190　　　　9885
日経225mini 　　　　　　 52270　　　　　-200　　　198724
TOPIX先物 　　　　　　　3322.5　　　　 -11.5　　　 14065
JPX日経400先物　　　　　 30005　　　　　-150　　　　1147
グロース指数先物　　　　　 699　　　　　　-9　　　　 772
東証REIT指数先物　　売買不成立

