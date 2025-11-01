米国仕込みのスローイングを学べ――。日本ハムは10月31日、本拠地エスコンフィールドで秋季練習を開始。一塁側ベンチ前で行われた捕手練習では田宮裕涼捕手（25）、進藤勇也捕手（23）の横で見慣れない緑色のキャッチャー防具を着用した選手の姿があった。この日からテスト生として参加した台湾出身の林家正（リン・カセイ）捕手（28）だ。

台湾代表で昨秋の「プレミア12」の初優勝に貢献した林は、台湾史上初めてのMLBドラフト選手。ダイヤモンドバックスやアスレチックスの傘下などでプレーした経歴を持ち、今オフにFAとなってNPBでのプレーを目指して来日した。米国メーカーのキャッチャー防具も見慣れないが、スローイングもひと味違った。

一般的に日本人捕手は左膝を地面に着けて構えるが、林の場合は逆だった。右膝を地面に着けて構え、その状態から両膝に切り替えて一塁などに送球。いわゆる“座ったまま送球”で、田宮は「今のメジャーの主流は右膝を着いて構える。足をステップするよりも一番速く投げることができる。海外仕様でした」と興味津々だった。

元マリナーズなどで活躍した城島健司氏（現ソフトバンクCBO）が、座ったままの二塁送球で二盗を阻止したことで知られる。上体を起こしてステップするより速いが、山田バッテリーコーチは「それで悪送球になると昔は“怠慢プレーだ”と言われてきたから。でも今は時代が違う。田宮も進藤も肩が強いから、できるはず」と推奨した。

若手捕手にとっては、米国でプレーした林と情報交換できる貴重な期間でもある。田宮は「それはしていきたいですね」と、笑みを浮かべた。米国仕込みのスローイングを学び、来季はグレードアップした“新ゆあビーム”が見られるかもしれない。（清藤 駿太）