¡Ú£Ç£Ì£Å£Á£Ô¡Û¿ÛË¬Ëâ¡¡ÃæÅè¾¡É§¤ò11¡¦3·ãÆÍÁ°¤ËºÆ¸ý·â¡Ö¹õËë¤Ç¤¢¤ë¥í¥¸¥ã¡¼¤ÎÀöÇ¾¤«¤é²ò¤¯¡ª¡×
¡¡£Ç£Ì£Å£Á£Ô£³Æü¤Î¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£ÉÂç²ñ¤Çà¡ß¡ß¥¹¥¿¥¤¥ëá¤³¤ÈÃæÅè¾¡É§¡Ê£³£·¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëàË½Áö¼ÒÄ¹á¤³¤È¿ÛË¬Ëâ¡Ê£´£¸¡Ë¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥Ë¥º¥à¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤¿¡£àÀöÇ¾á¤äà¹õËëá¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥Ê½¤¹¤®¤ëÃ±¸ì¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ï¡¢Æü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë´í¸±ÅÙ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤òÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¿ÛË¬Ëâ¤Ï¡Ö²¶¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ³Î¤À¡£²¶¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡¢ÃæÅè¤ò¹õËë¤Ç¤¢¤ë¥í¥¸¥ã¡¼¤ÎÀöÇ¾¤«¤é²ò¤¯¤³¤È¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¡££²£°£²£³Ç¯£±£±·î¤«¤éÍâÇ¯£³·î¤Þ¤Ç£³´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÁ´ÆüËÜ¤Îà¾è¤Ã¼è¤êá¤ò¤·¤«¤±¤¿ÃæÅè¤ËÂÐ¤·¡¢Åö»þ¤«¤é¾§¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹õËë¤Ë¤è¤ëÀöÇ¾Àâ¡×¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼èºà¤ÇÃæÅè¤Ï¹õËë¤ÎÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡ÖÌÑÁÛ¤À¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¿ÛË¬Ëâ¤Ï¡Ö¥¦¥½¸À¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¡£¤¢¤ó¤À¤±Á´ÆüËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤È¤¤¤Æ¡¢²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¡×¤È°ì½³¡£¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¹õËë¡×¤È¤¹¤ë¿ÍÊª¤Î²èÁü¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¢¤ì¤³¤½¤¬¹õËë¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¾Úµò¤ò½Ð¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¡©¡×¤ÈÂ©´¬¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃæÅè¤«¤é¤Ï¼«¿È¤È¤Î£³´§²¦ºÂÀï¤«¤é¡ÖÆ¨¤²²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡ÖÀöÇ¾¤µ¤ì¤ÆÊÑ¤Ê³Ê¹¥¤ÇÆ°²è¤ò¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÃæÅè¾¡É§¤È¡¢£³´§¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ë¥È¤¬¥í¥¸¥ã¡¼¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤µ¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢ÃæÅè¤¬Íè¤ÆÁ´ÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Íî¤Á¤¿¤Î¤ÏÌÀ³Î¤À¤Ã¤¿¤À¤í¡£¤½¤ì¤¬º£¤ÎÁ´ÆüËÜ¤ò¸«¤Æ¤ß¤í¡£¸å³Ú±à¤¬Ëþ°÷¤À¡£¤½¤ì¤¬Åú¤¨¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡Ø¤ªÁ°¤Ï£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤òÄ¶Ëþ°÷¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¸À¤¨¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤À¡£¤½¤·¤¿¤é²¶¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¿ÛË¬Ëâ¤ÏÃæÅè¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡Öº£²ó¤Î²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢¥»¥³¥ó¥É¤Ë¥í¥¸¥ã¡¼¤ò¤Ä¤±¤í¡ª¡×¤Èµ¼Ô¤òÅÁ¸ÀÈÄ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¡Ø¥í¥¸¥ã¡¼¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤À¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤í¤½¤íÉ½¤Ë½Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤É¤¦¤»¤¢¤Î¥ä¥í¡¼¤Ï¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¤Ê¡£¥¬¥Ï¥Ï¡Ä¡ª¡×¤È¹â¾Ð¤¤¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÉÔ²º¤Ê°ìÀï¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê·èÃå¤ò¸«¤ë¤«¡£