デビュー53年の歌手、92歳の母が二度の骨折で一時的に歩行不能に
歌手の天童よしみが、3日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
10代でデビューして、今年で53年となる天童。今回、これまで支えてくれた母・筆子さんとの夢の共演が実現した。
92歳の筆子さんは、数年前に2度の骨折を経験。一時は歩けなくなったが、リハビリを熱心に続けた結果、今年歩けるようになったそう。美容にもこだわりが強いといい、お肌は艶々。美の師匠でもあると話す。天童のトレードマークともいえるアップスタイルの髪型を作ったのも母・筆子さんで、この髪型に変えてから運気が高まったといい、今の成功は母のおかげといっても過言ではないと明かす。
今はどこに行くにも母と一緒だという天童。娘を思う母の言葉に、思わず涙ぐむ場面も。
