【11月の運勢】毎日の家事が楽しみになる！湊きよひろの「金運爆上げ」掃除術

金運を高めるためには、一番長い時間を過ごす場所である自宅を綺麗にしておくことが重要です。金運アップの秘訣を熟知する人気占術師・湊きよひろさんが、エレメント別に今月念入りに掃除や整理整頓をすれば開運に繋がる場所をご紹介します！

全体の運気

牡牛座で満月を迎える11月5日は、多くの実りを得られる星回り。今までの積み重ねが形になり、欲しいものを手に入れられたり、昇給や臨時収入があったりしそう。財布を整理したり、新調したりすることでさらに金運アップに繋がりそう。不要なカードやレシートは処分して、必要なカードとお金のみを入れるようにして。

蠍座で新月を迎える11月20日は、対人関係での大きな変化が訪れるとき。自分の理想とする関係性が始まるでしょう。新たな出会いを求める人は、ネガティブな気持ちになる思い出の物を手放して心をスッキリさせましょう。

火のエレメント（牡羊座、獅子座、射手座）

【火】の金運

今月はお金を使うよりも貯めることを意識したい星回り。気が大きくなりやすい時期ですから、後先考えずに浪費してしまいそう。経験にお金を使うことは良いことですが、その場のテンションで使いすぎないように注意しましょう。お金の価値を見直すときにも入っていますから、「本当に自分にとって価値のあるものは何か？」を、考えましょう。長く使っている物の手入れをしたり、不用品を処分したりすることで節約できるでしょう。

【火】の金運爆上げDAY

11月23日はスマホのデータを整理したり、使っていないサブスクを解約すると良い日。今の自分に必要なものを再確認できるでしょう。フリマサイトで物が売れたり、忘れていた懸賞が当たっていたりと、過去からの嬉しい贈り物が届きそう。宝くじ購入も良いでしょう。当選発表までに時間があるものを選んで。

【火】の金運ナンバーワン星座

火のエレメントで今月一番金運が良いのは牡羊座。思わぬ贈り物を受け取ったり、過去の努力が報われて臨時収入を得られたりする時期です。得た物は自分一人で楽しまずに、人と共有しましょう。今までにプレゼントされて一番嬉しかったものを手入れすることで、より大きな贈り物を受け取れるでしょう。

風のエレメント（双子座、天秤座、水瓶座）

【風】の金運

今月はお金の巡りがよくなる星回り。お得に購入できたり、仕事の頑張りが評価されて収入アップを見込めたりしそうです。賢くお金を使うことができるときですが、思い込みや計算間違いに注意しましょう。計画通りに進めていたつもりが、ミスしてしまいやすい時期ですから、ダブルチェックを怠らずに。支払い忘れなどが見つかり、過去のツケが回ってくる可能性もあります。早めに対処すれば問題ないので、後回しにしないように。

【風】の金運爆上げDAY

11月17日はずっと欲しかった物や、長く使う物を購入すると良い日。ずっと悩んでいた物があれば思い切って購入を。長期的な視点でじっくり必要な物を選べるでしょう。嬉しい臨時収入の可能性もあります。引き出しやクローゼットなど、「後で片付けよう」と思っている場所があれば整理して。思わぬ発見があるかも。

【風】の金運ナンバーワン星座

風のエレメントで今月金運が良いのは天秤座。今後のお金について考えると良い星回り。投資や貯蓄などは、後々大きな喜びを運んでくれそう。専門家に話を聞いたり、お金の勉強をしたりするとお金を増やすヒントを得られそう。講座や本をチェックしてみて。お金に関する嬉しいことも起こりそう。受け取る準備をして。

水のエレメント（蟹座、蠍座、魚座）

【水】の金運

今月は自己投資したり、楽しいことにお金を使ったりすると良い星回り。趣味を広げたり、学びや資格取得など将来に役立つことにお金を使ったりすることで、日々の楽しみが増えるでしょう。ただし、お金を使いすぎたり、見栄を張ってしまったりする可能性があるので、大きいお金を動かすことは避けましょう。今月後半は、ストレス発散での買い物に注意して。勢いで買い物してしまうと後悔してしまいそう。鞄の中を整理しておくと不要な物を買わずに住みそう。

【水】の金運爆上げDAY

11月27日は水の星座最強の金運アップデー！宝くじの購入に向いている日です。夢からのメッセージがあったり、ピンと閃いた宝くじ売り場にご縁があったりする日。夢で気になった数字や場所をチェックして。外出時はお気に入りの服を着て出かけると気分も上がり、さらに金運を引き寄せるでしょう。購入した宝くじは黒い布に包んで保管を。

【水】の金運ナンバーワン星座

水のエレメントで今月金運が良いのは蠍座。お金に愛される一カ月です。過去からの嬉しい贈り物もありそう。積極的にお金を稼ぐことや、収入アップのための行動を起こせそう。ただし、勢いだけで行動してしまうと後で問題が起こりやすいので、計画性を大事にしましょう。楽しみに目を奪われて、支払いを滞らせないように注意して。

土のエレメント（牡牛座、乙女座、山羊座）

【土】の金運

今月はずっと欲しかった物を手に入れるチャンスが訪れそう。お得な情報が舞い込んできたり、溜まっていたポイントが役に立ったりするでしょう。ポイントやアプリを使って賢く買い物できるときです。ただし、「すぐに儲かる」などの甘い話や投資の話には注意して。大きなお金を動かす契約ごとは慎重に行いましょう。玄関の不要なものを片付けて整理整頓すると、良い情報が入りやすくなります。柑橘系の芳香剤で金運を引き寄せて。

【土】の金運爆上げDAY

11月6日は欲しかったものがひょっこり手に入ったり、宝くじで少額当選しやすい日。小さな幸せでも大袈裟に「ラッキー！」と思うことで、さらに大きな幸運を引き寄せられる幸せの種まき日。冷蔵庫の中やキッチンを整理して、余っている食材で料理すると貯蓄運アップになります。取っておいた高級食材などを使うと、さらに金運アップに。

【土】の金運ナンバーワン星座

土のエレメントで今月金運が良いのは山羊座。人から贈り物を受け取ったり、将来のために必要なお金が舞い込んだりしやすい時期。古くなった家電を買い替え、最新の家電に触れると理想の生活に一歩近づけそう。ただし、インターネットやSNSの情報を鵜呑みにせずに、自分でしっかり判断しましょう。迷った時は日を置きましょう。