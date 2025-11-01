《40・50代》「短くても適度な女っぽさ欲しい！」→【ひし形ショートボブ】大正解かも、、♡

短いヘアでも女性らしさと上品さを両立できる「ひし形ショートボブ」。丸みとくびれのバランスで顔まわりをすっきり見せつつ、柔らかい印象を与えてくれます。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代にぴったりのショートボブをご紹介します。自然なボリューム感と軽やかな動きで、洗練された印象を叶えましょう。

グレージュで透明感アップ！ 軽やかくびれショートボブ

レイヤーを重ねて軽さを出した、くびれショートボブ。毛束感のあるカットで奥行きをつくり、立体的なフォルムに仕上げています。グレージュの透明感が髪全体に抜けを生み、程よいツヤが上品さをプラス。メリハリのあるフォルムで、横顔まで美しく見えるスタイルです。

ラフさがこなれる地毛風ブラウンの長めショートボブ

地毛風のブラウンが自然になじむ長めのショートボブ。トップをふんわりと内に入れ、柔らかな丸みを出すことで女性らしさを引き立てています。軽やかな動きがありながらも落ち着いた印象で、大人らしい余裕を感じさせるデザインが◎ ナチュラルな質感が、力の抜けたこなれ感を演出します。

ふんわりフォルムが美しいひし形ショートボブ

明るめのブラウンが上品に映える、大人のひし形ショートボブ。全体のベースを前に流し、トップを後ろへ動かすことで自然な抜け感をプラスしています。後頭部にはふんわりとボリュームを出し、立体的なシルエットに。程よく締まった首元との対比で、メリハリのあるヘルシーなスタイルに仕上がっています。

ラベンダーグレージュで魅せるナチュラルショートボブ

柔らかいラベンダーグレージュが目を引くショートボブ。繊細なレイヤーカットで軽さを出しているので、毛束が動くたびにニュアンスが生まれます。ナチュラルなフォルムの中に艶と深みを感じるカラーが映え、上品で洗練された印象に。カラーで個性を表現したい人にもぴったりの大人ショートです。

writer：内山友里