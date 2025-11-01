「映画を観に行くのすら日帰り旅行」“地域ガチャ”に敗れた田舎民の嘆きを「日本三大秘境」出身のライターが考察

東京生まれ、東京育ちの人に「うちは田舎だから」と言われると途端に血圧が上がる田舎者こと松本ミゾレである。

お前たち、本当に一切の灯りのない田舎の夜道を歩いたことはあるか？自分がそもそもどこにいるのかを野生の勘と足先の感覚だけで把握しなければならないあの暗黒を、味わったことがあるかと聞いている！

ということでですね、今回は都会と田舎の埋めようのない溝についてのお話しをさせていただきますよ。キーワードは「地域ガチャ」です。要は自分がどこに生まれたのかをガチャになぞらえてる訳だ。そして田舎は基本的に外れ。レアリティは低い。

福岡、名古屋、大阪辺りは相当レアリティも高くなりA〜Sランクぐらいになるだろうけど、最上位はやっぱり東京。これはもうSSSクラスと言ってもいい。

僕の出身の宮崎県はDランク（最下層）だろう。なんせ未だに駅の改札に交通系IC未導入の地域だらけだから。ちなみに僕はその宮崎県の中でも「日本三大秘境」に数えられる地域の出身だ。今回は田舎民代表として色々書いていきたい。（文：松本ミゾレ）

都会はふらっと当日券で映画に行けるけど田舎だと日帰り旅行

先日、ガールズちゃんねるに「地域ガチャを感じたこと」というトピックが立っていた。これがまた秀逸なトピで、田舎と都会とでは、同じことをやろうとしてもその労力はマジで大違いって話をしている。

「都会はふらっと当日券の出てるライブやお芝居に行くのに自分の場合は全国ロードショーのはずの映画を観に行くのすら日帰り旅行になること。県庁所在地に住んでるし、県庁所在地に映画館はあるけど、見たい映画に限って県内の田舎にあるTOHOシネマズでしかやってない作品が多すぎる」

わかる、そのお気持ち、わかりすぎる。僕も家からもっとも近い映画館まで、まず最寄り駅まで徒歩10分。そこから鈍行に乗って45分。そんでタクシーもしくはバスで30分ぐらいかけてやっと到着する。

が、こんなのまだ田舎暮らしとして考えれば早い方だからね。もっと凄い、洒落にならない地域って無数にある。

一方で、仕事で上野とか行くと泣きたくなるね。行く度にすぐそこの美術館でやってる魅力的な展示についてのポスターがびっしり。ちょっと歩けば蒙古タンメン中本まである始末。やはり恵まれているのだ、この付近で生まれた人たちというのは。まさにSSS人生である。

やっぱりこう、都内在住の人とかのSNS見てると、羨ましくなるもんね。「近所に出来たクラフトビールの専門店に仕事帰りに寄ってみた」とかさ、「中野でやってるポップアップで爆買いした」とか。こちとら「近所のマルミヤストアは水曜日は豚肉が安い」とか「また家の中にコウモリ飛んでる」ぐらいしか書くことがねえぞ。もうね、クオリティオブライフって住んでいるエリアでこうまで違うのかって思っちゃうよね。

多感な時期に都会と田舎の格差を実感すると……

トピックには、色々と田舎暮らしで不自由を感じている人の声もあるので、少しばかり引用させていただきたい。

「無痛分娩やってる産婦人科が無い」「国公立大学が少ない 私大に有名大学がない」「北東北に住む母親が、熊が怖くて散歩もしてられないと言ってました。可哀想すぎます。地域ガチャってあると思います」「田舎はシネコン自体はあってもやってる映画の幅が狭いのはあるね。アニメ映画とかはやってるけれど、ちょっとアート色の強い大人向けの邦画とかは大抵やってない」

と、こんな具合。みんなフラストレーション溜まってるなあ。

もちろん、成人すれば好きな地域に出て好きなように暮らすことは可能だ。ただ、やっぱり生まれつき田舎育ちだと、どうしても成人するまでは苦労と不自由を味わうことになる。

近隣にいい学校がなくて、みたいな意見も引用したけど、そもそも多感な時期に都会と田舎の格差を実感するとね、思っている以上に精神的な引け目を感じるのよ。これは田舎者なら多かれ少なかれあるのではないだろうか。

でも成人して都会に引っ越せば強引にリセットできる。そうじゃないとずっと都会を見て妬む田舎者になってしまう。結局住もうと思えば首都圏には住めるんだから、その努力もしないでいつまでもグチグチ言ってても仕方がないんだよね。

しかし田舎は田舎で良いところもある！

で、ここからが肝心なんだけど、他所ばかり気にしていると自分が住んでいる田舎を見る目もおろそかになる。実はちゃんと見渡すと、田舎であってもいいところって結構あるものだ。

田んぼしかないとか、川しかないとか、山と海以外に何もないとか。それだって素晴らしいこと。これを都会の人間が言うとクソほどイラつくけど、僕みたいな生粋の田舎者が言ったらどうだろうか。流石にそこまでイライラしないんじゃない？

田舎者というのは、意外と恵まれている部分もあるんだよ。何もないように見える土地に束縛されているようで、いざ都会に住んでみるとこれが意外と窮屈に感じて、夜道も明るくて落ち着かないのだ。

あとなんか変な奴もいっぱいいるしな、都会って。田舎のように近隣の監視の目が働かないのも、実はデメリットがあるのかもしれない。

たしかに田舎は地域ガチャで言えばハズレかもしれないが、日本の国土の大半は田舎だったりそもそも人が住めないエリアだったりするので、あんまり東京方面を物欲しげに見つめても仕方ないのだ。