「夜職でも始めたの？笑」友人の暴言に「死ね！」と電話を切り絶縁した女性　後日、友人の夫が謝罪に来るも……

こちらの事情を考えずに都合のいい扱いばかりしてくる友人とは付き合いきれない。投稿を寄せた40代女性は、第二子を妊娠し、「初期のつわりで体調が悪い」時期に経験した出来事を振り返った。（文：長田コウ）

女性は仕事をしていたが、その友人は専業主婦だったそう。

「友人から愚痴を聞いてほしいのか朝昼晩と電話の嵐。日中は仕事もしていたし、家に帰ると第一子の世話もあり、なかなか折り返し電話をすることができず…」

「縁を切った事を後悔した事はありません！」

すると、友人がこう言ってきたという。

「〇〇ってホント電話出ないよねー。私のこと友達だと思ってる？」

女性が「仕事も忙しいし、つわりで体調悪くて…」と素直に伝えると、信じられない発言をしてきたのだ。

「なにそれ妊娠していない私への当てつけ？ 夜も忙しいって笑、夜職でも始めたの？笑」

これには、さすがの女性も我慢の限界を迎え、「死ね！」と言って電話を切り、「即迷惑電話登録」した。その後、なぜか友人の夫が謝りに来たというが、女性の気持ちは変わらなかった。

「『もうお会いしません』と伝え、それきり。縁を切った事を後悔した事はありません！」

