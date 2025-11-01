

長らく空き家になっている京都の「椹木町団地」（写真：京都府住宅供給公社提供）

東に京都御所、南に二条城を望む好立地。二条城から歩いて5分、京都の南北を貫く堀川通沿いに空き家となった団地がある。

名称は「椹木町団地」。そこからさらに歩を進めると、「堀川商店街」と書かれたアーケードが見えてくる。ここからは1階が商店街で、2、3階が住居の現役の団地が4棟並ぶ。下立売団地、出水団地1棟、出水団地2棟、出水団地3棟。

歩いて8分くらいの距離に並ぶ団地群。これらを総称して「堀川団地」と呼ぶ。



団地群の入り口となる「堀川商店街」（写真：京都府住宅供給公社提供）

堀川団地は1950〜54年にかけて建設された、いわゆる「昭和レトロ」な団地だ。それが建て替え、改修、保存と多様な形で残っている。いわば70年以上の歴史の可視化。堀川通り沿いの550mほどが、生きた“団地歴史博物館”の様相になっている。

なぜこのような稀有な状況になっているのか。その流れを取材した。

東京にたとえれば「日比谷に団地がある」ようなもの

団地といえば、郊外の広い土地に立ち並んだ大型団地を思い浮かべる人が多いだろう。

ところが、堀川団地は都市機能のど真ん中、大通り沿いに5棟が整然と立ち並んでいる。かつては6棟あったが、そのうち1棟は2021年、「堀川新文化ビルヂング」に建て替えられた。



建て替えられた「堀川新文化ビルヂング」。京都に本社を置く大垣書店が入る（筆者撮影）

堀川団地は戦時中に建物疎開でにぎやかだった付近から住居や商店街が根こそぎなくなった跡地に建てられ、戦後復興に寄与した。

京都府並びに京都府住宅協会（現在の京都府住宅供給公社）によって建設された、戦後最初期の鉄筋コンクリート造による「下駄履き住宅団地」（店舗など商業施設の上層に住居がある団地）。



改修前の「堀川団地」。商店街の上が居住スペースとなっている（写真：京都府住宅供給公社提供）

住居の設計は専門家によれば、京都の町家の特性を引き継いだ「立体型京町家」と名付けられている。この町家的な特性は後述するとして、注目すべきは立地である。

二条城に御所、京都府庁や文化庁などがある地域は、東京にたとえれば日比谷に団地があるようなもの。

そんな都市機能の中核、大通り沿いに城壁のように建った6棟は、日本各地に数多くある昭和の団地群と同じく、老朽化、住人の高齢化の対応策に悩んでいた。

紆余曲折を経て再生を遂げ、開催された「京都モダン建築祭」（22年から開催、25年は11月1〜9日）は、数多くの京都の近代のレトロモダンな建築の見学コースの中でも人気コースの1つになった。京都美術工芸大学・生川慶一郎教授による堀川団地のガイドツアーは、毎年すぐにソールドアウトするほど注目されている。



さまざまな商店が営業している商店街の様子（写真：京都府住宅供給公社提供）

「昭和レトロの面影」をあえて残した

興味深いのは、目下、6棟の変化の過程が見られることなのだ。

最北端の堀川新文化ビルヂングは、18年に解体された旧上長者団地で、大垣書店が経営する、書店、印刷ショップ、カフェ、ギャラリーから成る複合文化施設となった。1階のカフェは学生から年配の方まで賑わっている。

中央の4棟――出水団地1棟、2棟、3棟、下立売団地は改修工事が行われ、リノベーションされた住戸には昔ながらの住人のほか、子育て世代、この団地でものづくりを行いたいアーティストやクリエイターなどが入居している。



上長者団地は「堀川新文化ビルヂング」に生まれ変わり、おしゃれでアートな空間に（筆者撮影）

リノベーションにもいくつかパターンがあり、昭和レトロの面影をあえて一部残したしつらえの部屋もある。

先述した「立体型京町家」とは、階段室型（階段を上がった左右に部屋がある）と違い、片廊下型で、2階住戸の手前には共用ベランダが設けられ、建設当初は地蔵盆などの行事にも使われていたようだ。

そのベランダもウッドデッキとして残し、住人の憩いの空間になっている。



リノベーション前の住戸の内部（写真：京都府住宅供給公社提供）



リノベーション後。左手奥の台所と和室をつないでいた配膳台はそのまま残されている（写真：京都府住宅供給公社提供）

1階の堀川商店街は、昔ながらの生活雑貨のお店があれば、数々のラテアート競技会での優勝経験を持ち国内外で活躍するトップバリスタのコーヒー店があったり、チョコレートショップがあったり。

クオリティの高い、予約オンリーの隠れ家的レストランがあるかと思えば、庶民的なラーメン店や立ち飲みできる焼き鳥店があるなどさまざま。

また、福祉施設も充実していて、介護施設から大人も子どもも誰もが気軽に集まれる図書室などが幅広く並んでいる。安価で借りられる学生向けのギャラリーもある。



壁はあけび色でクラシックに。襖はドット柄でポップに。床は土間を生かしてリノベーションされた室内（写真：京都府住宅供給公社提供）

抜群の立地がゆえに「団地の再生」が遅れた

老若男女、生活感とおしゃれ、面影と新しさが入り交じった、不思議な一帯の最南端が「椹木町団地」だ。現時点で唯一、当時のまま残った貴重な建物である。

住人退去後、長らく空き家になっていて、ふだんは立ち入り禁止だが、先述の見学ツアーの目玉で、そのときだけ中を見ることができる。そこはレトロモダンの極地、パリのアパルトマンのような風情にため息が出る場所だ。



「椹木町団地」の玄関扉。当時の面影がそのまま残る（筆者撮影）

1951年に提案された団地の標準設計51C型の流れを汲んだもので、造り付けの食器棚などもまさに昭和レトロ。ここをこのまま空き家にしておいてはもったいない。

京都美術工芸大学副学長、京都大学名誉教授にして一級建築士・郄田光雄氏率いる京都美術工芸大学の研究チームによって椹木町団地の保存活用の活動が進行中。

その流れで、2025年11月、ついに1階店舗跡地にて、和眼鏡作家の七世 山ノ瀬亮胤氏による「記憶の生成」展が行われることになった。

長らく空き家となっていた椹木町団地の活用が行われるようになれば、6棟の団地の再生が完了する。西陣の入り口に当たるこの地域は、ますます活性化することだろう。



「椹木町団地」の1階店舗跡が活用された最初の展覧会「記憶の生成」のフライヤー。11月10〜30日の12〜17時（最終16時半までに入館）にて完全予約制・入館料無料で公開。「京都モダン建築祭」開催中の11月8日、9日は同イベントのパスポート提示で予約なしでも入場可（デザイン：嶌田和志）

二条城から北へ上がっていくと、安倍晴明でおなじみ晴明神社があり、さらに北へ上がると紫式部の墓所もあって、観光散歩にうってつけだ。平安京や聚楽第跡なども近い歴史ある地域をつなぐ幹線道路沿いの建物が、すべて機能することは誰もが望むことだと思う。

だが実は、それが逆に団地の再生を遅らせていたともいえるのだ。

当初は全6棟、全面的に建て替えが考えられていた。東京にたとえると表参道の同潤会アパートの建て替えのようなイメージであろうか。

だが、郊外型と違って都市機能と密接に関わっているため、近隣への影響を考えると建て替えは容易ではなかった。また、商店街と団地住人など価値観の異なる入居者による意見のすれ違いもみられた。建て替え計画は遅々として進まない。

そのうちに建物はさらに老朽化し、住人の平均年齢も着々と上がっていった。



現役で住人が暮らしている団地にも、ところどころに当時の面影が残されている（筆者撮影）

「建て替え」ではなく「再生」へ

状況が大きく変わったのは、09年。京都府が設置し、郄田氏が座長となって行われた「堀川団地まちづくり懇話会」で、はじめて団地入居者、商店主、地域住民らが顔を合わせて意見交換がなされた。

そこで出たのは、建て替え以外の方法を検討しようという意見だった。街に存在する団地を、「多世代の交流の場、地域コミュニティの起点」に位置づけるという観点である。そこで「建て替え」から「再生」へと事業方針が大きく転換した。それは本来の戦後復興、下駄履き団地の誕生のコンセプトに回帰したともいえるだろう。

こうして、「西陣エリアの玄関口」という堀川団地の立地を生かした再生プロジェクトが本格化。13年に6棟のうち2棟の改修事業が行われた。

西陣とは、応仁の乱の西の陣があったエリアで、織物職人たちによって発展した西陣織の発祥の地である。

またそのとき、京都府から提示されたコンセプトが「アートと交流」だった。

アーティストの入居者を募集し、いわばアーティスト・イン・レジデンス（一定期間滞在して、リサーチや制作、発表を行うこと）的な活動を行ってもらって、発信していくことで団地を活性化する。

アーティストのみならず、若手不動産プランナーなど、この街の再生に可能性を感じた人たちがコラボレーターとして集まってきた。



2024年2月には、出水団地第2棟の堀川商店街に「Gallery2122」が新設された（写真：京都府住宅供給公社提供）

廃店舗に残る「息遣い」がアート

このたび椹木町団地で展覧会を行う山ノ瀬氏は、このコラボレーターの第1期だ。彼は団地の一室に工房を作り、江戸時代に発祥した和眼鏡を、デザインから制作まで1人で行っている。

「団地が背景にある西陣という場所は職人の街。ものづくりを地域が支えている。そういう環境の中で、住む人たちの顔を見ながらものづくりがしたいと思ってここに移り住みました」と言う。

「1階の廃店舗の、剥がした壁の下にある寸法や計算のメモ書き、土間に残る足跡。そこにある息遣いは、そのときそこにいた職人の生き様があった確かな証拠だと言えます。記憶の断面にあるアート、それはこの団地に積層する痕跡の1つとして歴史的価値に加わるものとなっていきます」



椹木町団地に展示された山ノ瀬亮胤作品『龍顔(吽) 』／2009-2025（写真 : 京都美術工芸大学提供）

この地域の文脈を残しながら変化していく、まさに現在の堀川団地の状況と重なるような展示になるだろう。

山ノ瀬氏のように住人としての顔も持ちながら長く生活と創作を行っているアーティストもいれば、短い期間に訪れて去っていくアーティストもいる。

団地の住人で、「ANEWAL Gallery（アニュアルギャラリー）」という西陣の周辺でギャラリーや滞在施設を運営している飯高克昌氏は、京都に興味のある外国人アーティストと団地をつないでいる。

「アーティストが活動するために必要な機能は、おおまかに3つ。滞在、制作、発表があります。それが西陣ですべて可能になるようになっています。西陣付近に5カ所、拠点を作りました。1カ所に集中するのではなく、近隣とはいえ、点在する場から場へ移動を発生させることで、日々ハプニングに出会ってほしいという狙いがあります」

団地の住人であることを生かして、町内会や商店街の組合ともつながって、アーティストと街の生活者をつなげることもしている。

「地域の生活文化のケアをしながら、地域と世界をつなげられればいいなと思っています」



「ANEWAL Gallery」運営の飯高克昌氏（筆者撮影）

「アーティスト・イン・レジデンス」に手応え

今年の5月、スペイン・バルセロナから堀川団地に2週間、アーティスト・イン・レジデンスしたアビゲイル氏は、「鴨川、御苑、相国寺など団地から徒歩あるいは自転車で行けます。朝、鴨川で見た風景がすばらしかった」と、創作意欲を刺激されたと目を輝かせた。

アビゲイル氏はドラえもんとドラゴンボールで日本を知り、日本の文化に興味を持って日本画を勉強している。自身が描いた絵を背景に舞踏を踊るというパフォーマンスも行っている。

「京都で好きなのは西日。赤の強いオレンジで独特の美しさがあります。団地は東と西に窓があり、朝日と夕日をどちらも楽しめます」



アーティスト・イン・レジデンスで来日したアビゲイルさん（筆者撮影）

団地の住人たちとの交流も行った。

「団地の人たちのお話を聞きました。商店街の方々、団地の住人の方々とそれぞれの立場でできることをシェアすることの大切さを感じました」



団地でのアーティスト・イン・レジデンスには手応えを感じていると飯高氏。

「アーティスト・イン・レジデンスは創作の成果を見せるまでがワンセットという考えもありますが、僕は成果展がなくてもいいと思っていて。むしろ、ほかの団地の住人や地域の方々と交流してもらうことそれだけで成果。それこそ団地再生のコンセプトである“アートと交流”だと思います。経験がふとしたときにポッと創作の種になることが最高なのではないでしょうか」

長く滞在する人もいれば、通り過ぎていく人もいる。そういうふうにコミュニケーションの形をぎっちぎちに固めず、ゆるやかなコミュニティを形成していく。交流の余白の中から何かが生まれる。

前出の郄田氏はそれを「出来上がり図を書かないこと」と言う。



床をヘリンボーンにセルフリノベーションした住居（写真 : ソシエテヌーベルリュネト視覚研究所）

それぞれの立場から団地を愛し、ゆるやかに共生

出来上がりを決め込まず、ゆるやかな時間と生活の余白の中から何かが生まれるのに任せる。そんな考え方の象徴のようなものを団地の傍らに見つけた。これからの再開発案に期待する椹木町団地の前に生えているヤマザクラの木だ。

堀川通りの街路樹はみんなイチョウなのだが、なぜか1本だけ、しかも一般的なソメイヨシノではなくヤマザクラ。何らかの思いを込めて植えられたものなのだろうかと思って、公社に聞いてみると管轄は市役所だという。

市役所に電話すると、土木みどり事務所を紹介してくれた。そこでようやくわかったのは、自然発生ではないかということだった。ごく稀に、鳥などが種を落としてそれが成長することがある。

椹木町団地前の桜もいつの間にか芽生え、たった1本、すくすくと育った。それをそのままにしてある懐の深さこそが京都、そして西陣という地域の懐の深さではないか。

行政も民間も住人も商人も学識者も、古さと新しさを並列させながら、それぞれの立場から団地を愛し、ゆるやかに共生している。堀川団地は昭和のレガシーをどう扱うか、その1つの理想形である。



団地の当時の面影をほとんど残してリノベーションされた一室（写真：京都府住宅供給公社提供）

（木俣 冬 ： コラムニスト）