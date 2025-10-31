ビー・エム・ダブリュー株式会社は、英国の名門デザイナー、ポール・スミスとのコラボレーションによる特別仕様車「MINI Paul Smith Edition」を、Japan Mobility Show 2025にて世界初公開した。

伝統と遊び心が融合した同モデルは、英国らしさを体現する唯一無二のデザインが特徴で、MINI Cooper各モデルをベースに、独自のカラーリングやインテリア装飾を採用。全国のMINI正規ディーラーにて受注を開始している。興味のある方は公式サイトもチェックしてみてはいかがだろうか。

英国らしさ：MINI Paul Smith Edition.

英国を象徴する2つのブランドのコラボレーションの次なる一歩

クラフトマンシップ、クリエイティビティ、そしてイノベーションに対する共通の価値観に立つパートナーシップ

MINIの特徴ある外観とポール・スミスのデザイン言語が融合

英国らしさを加えた独特な外観が人目を惹くデザイン

ロンドン／ミュンヘン

英国を象徴するブランドであるポール・スミスとMINIが、そのパートナーシップを次のレベルへと発展させ、素晴らしいコラボレーションであるMINI Paul Smith Editionが誕生した。2021年のMINI STRIP、その翌年のMINI Recharged by Paul Smithに続き、デザイナー ポール・スミスは「classic with a twist（伝統的なスタイルにひねりを加えたデザイン）」に象徴される世界的に有名なそのデザインを、新たにMINI Cooper、MINI Cooper 5-Door、そしてMINI Cooper Convertibleに取り入れた。外観と細部にポール・スミスのシグニチャー・スタイルを施しているだけでなく、ポール・スミス・ブランドの遊び心、ポジティブな自立心も楽しめる一台となっている。MINI Paul Smith Editionは東京で開催されるJapan Mobility Show 2025で、10月29日に世界初公開となった。

電気自動車MINI Cooper SE Paul Smith Editionの消費税込みメーカー希望小売価格は5,980,000円であり、本日より、日本全国のMINI正規ディーラーにおいて、注文の受付を開始する。

MINIビジネスの責任者は、「MINI Paul Smith Editionは、MINIブランドのエッセンスとキャラクターを完璧に具現化した、クリエイティブな表現、個性のたまものです。アイコニックなデザインを組み合わせ、MINI愛好家の皆さんが自分のスタイルをはっきりと示すことができる一台になっています。ポール・スミスとのコラボレーションを発表できたこと、またワクワク感とインスピレーションを届ける、ユニークな車を作るという伝統を継続できたことを大変喜ばしく思っています。」と、述べている。

またポール・スミスも、今回のコラボレーションと新しいデザインについて、「英国を象徴するブランドがこのような形で協力することはあまりないことであり、長年にわたってパートナーシップを維持できていることは素晴らしいことです。MINI Paul Smith Editionに取り組めたことは、大変光栄なことであり、貴重な機会でした。サプライズとして新しいカラー、予想外のディテールを取り入れましたので、皆さんに楽しんでいただけると思います。」と、述べている。

英国風のひねりを加えた他にない外観

MINIのデザインとポール・スミスの独特のスタイルの融合は、他にはないエクステリアの色彩、洗練されたアクセント、そして予想外のディテールが、MINIとポール・スミスが共有する歴史を現在につないでいる。

「MINIとポール・スミスはポジティビティという共通のマインドセットを具現化し、今回のPaul Smith Editionでは『Every day is a new beginning.（毎日が新しい始まり）』というモットーを取り入れました。コラボレーションでは両ブランドのデザインへの愛、そして細やかな所にまでいたる配慮が確認できます。ドアを開けたときに地面に映し出される『Hello』のプロジェクションや、ポール・スミスの手書きの文字といった予想外のエレメントが、車に乗る時にドライバーや同乗者を和ませてくれるでしょう。」と、MINIデザイン部門責任者のホルガー・ハンプは述べている。

MINI Paul Smith Editionでは、ボディ・カラーに限定色2色を含む3色を用意している。ステイトメント・グレーは1959年のMini Austin Sevenをモダンにアレンジした色で、クリアで青みがかったグレーの色合いとタイムレスな現代性が自信を表している。インスパイアード・ホワイトは人気色であるClassic Miniのベージュ・カラーを現代的にしたオマージュしている。これに加えて現在のMINI Familyから、エレガントでクラシックなミッドナイト・ブラックIIを用意している。

ポール・スミスの故郷の町へのオマージュとして特別に作られた色であるノッティンガム・グリーンが、ドア・ミラーとラジエーター・グリル・フレームに用いられ、ボディ・カラーとコントラストを成す粋なアクセントとなっている。ノッティンガム・グリーンはルーフ・カラーの色としても設定されている。

色のバリエーションに加えて、MINI Paul Smith Editionはポール・スミスのシグニチャーが特徴的な、他に類を見ないモデルとなっている。デザイナーであるポール・スミスのアイコンである「シグニチャー・ストライプ」が、ノッティンガム・グリーンのルーフ後部（運転席側）に施されている。MINI Cooper Convertible Paul Smith Editionは、ブラックのソフトトップ・モデルである。

全モデル共通仕様として、18インチ アロイ・ホイール ナイトフラッシュ・スポークにダーク・スティールで淡いクリア・コーティングを施し、Paul Smithのレタリングを入れている。また車のフロントおよびリアに装備されたMINIのエンブレムには、専用色のブラック・ブルーが採用され、ポール・スミスとMINIの色彩構成を引き立てている。リア・ゲートにある水平な黒のテールゲート・ハンドルには、ポール・スミスのサインが施され、車両のデザインに独創的な印象を与えている。

インテリアに見られる英国的な自制心とエレガンス

英国的な特徴は、モダンでエレガントなルックスのインテリアのさまざまなコンポーネントにも反映されている。ダッシュボードとドア・パネルに採用されたニット素材はブラックで、ダッシュボードの特別デザインであるストライプ・パターンのポール・スミス・ファブリックがアクセントになっている。べスキンを使用したナイトシェード・ブルーのスポーツ・シートでは、ショルダーとヘッドレスト部にニット素材のテキスタイルを使用している。ステアリング・ホイールのテキスタイル・ストラップには、シグニチャー・ストライプをモチーフにした鮮やかな色の飾り縫いが施されていて、一目でポール・スミスと分かるデザインとなっている。

コックピットの中心にある円形センター・ディスプレイでは、パーソナル・モードを選ぶと３種類あるポール・スミス・バックグラウンドから一つを選択できるようになっている。他にも細かなところに英国デザインの影響が隠されている他、デザイナーであるポール・スミスの遊び心も楽しむことが可能である。例えば、ドアを開けると、ドライバーと助手席の同乗者は地面にプロジェクションで映し出されるハンドライティング・デザインの「hello」の文字で迎えられる他、ドア・シルには、両ブランドのポジティブ・マインドを反映し、ポール・スミスのモットーである「Every day is a new beginning（毎日が新しい始まり）」が刻印されている。またフロアマットには、ポール・スミスが描いた、うさぎをモチーフとしたデザインのリベットが施されている。

英国の伝統、大胆なクリエイティビティ、現代的な精巧さが融合したコラボレーション

MINIとポール・スミス、両ブランドの共通点は英国の伝統だけではなく、これまでもユニークなコラボレーションが独特のスタイルを生み出してきている。そのクリエイティブなサクセス・ストーリーは1998年に始まっている。この年、特別に作られたブルーのボディ・カラーと、それに合うアンスラサイトのアロイ・ホイールが特徴の、アイコニックなClassic Miniのポール・スミス限定車が誕生している。

そして1999年にはClassic Miniの誕生40周年を記念して、ポール・スミスは26色を使った特徴的な86本のストライプを施したワンオフ・カーを発表している。

2021年にはMINI STRIPが世界に向けて披露されている。MINI STRIPはポールが不可欠と考えたコンポーネントだけで作った車である。その結果、ミニマリストなデザインで「classic with a twist（伝統的なスタイルにひねりを加えたデザイン）」というポール・スミスの基本理念に忠実でありながらも、予想外の愛情あふれるディテールが施された一台が生まれている。

2022年には両ブランドのコラボレーションの原点に戻ったMINI Recharged by Paul Smithが発表されている。1998年に発売されたMINI Paul Smith Editionを電気自動車に改造し、クラシックを現代に蘇らせている。品質、持続可能性、機能性にフォーカスし、Classic Miniの伝統と遺産への敬意を示した、現代的な運転概念の再発明である。

MINI Paul Smith バッグコレクション

ポール・スミスだけが独創的なアイデアでMINIをインスパイアしているわけではなく、MINIもまた、ポールにインスピレーションを与えている。MINIはポール・スミス・ブランドのコレクションのモチーフとして、これまでも高級アイテムに使用されてきている。今回のMINI Paul Smith Editionの販売を記念して、MINIとPaul Smithのこれまでのコラボレーション・モデルがプリントされたバックパックやポーチなど、オリジナル・デザインのバッグコレクションを全国のMINI正規ディーラーにおいて、2026年春に発売予定である。

リリース提供元：ビー・エム・ダブリュー株式会社